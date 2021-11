Biden kritizoval Si Ťin-pchinga a Putina za neúčasť na COP26

Glasgow 3. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden skritizoval v utorok prezidentov Číny a Ruska, Si Ťin-pchinga a Vladimira Putina, za ich neúčasť na medzinárodnej klimatickej konferencii COP26, ktorá prebieha v škótskom Glasgowe



"Rieši sa tam obrovský problém a oni (Číňania) sa rozhodli neprísť," povedal Biden na tlačovej konferencii v Glasgowe s tým, že tento postoj je v rozpore s ašpiráciami Pekingu stať sa jednou z hlavných svetových mocností.



Podľa amerického prezident to isté platí aj pre ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý na tento kľúčový klimatický summit OSN taktiež tiež neprišiel.



Si Ťin-pching, prezident v súčasnosti najväčšieho producenta oxidu uhličitého na svete, svoju krajinu neopustil od začiatku roka 2020, keď prepukla koronavírusová pandémia. Ešte do konca tohto roku by sa mala uskutočniť virtuálna schôdzka prezidentov USA a Číny.



Biden na utorkovej tlačovej konferencii naopak ocenil tých svetových lídrov, ktorí na summit COP26 prišli a ktorí podľa neho už za prvé dva dni podujatia v Glasgowe vykonali veľký kus práce.



Šéf Bieleho domu vo svojom pondelňajšom vystúpení na glasgowskej konferencii pripustil, že bohaté krajiny, ktoré sa výrazne podieľali na odlesňovaní a ďalších formám ničenia životného prostredia nesú v súčasnosti "obrovské" bremeno zodpovednosti voči chudobným krajinám. Tie podľa neho produkujú oveľa menej emisií, ale napriek tomu sú ťažko postihnuté dôsledkami globálneho otepľovania.



Podľa amerického prezidenta sú však snahy o obmedzenie emisií skleníkových plynov, napriek vysokým finančným nákladom, zároveň aj príležitosťou na vznik pracovných miest v rámci prechodu na obnoviteľné zdroje energie a využívanie elektromobilov namiesto fosílnych palív. Joe Biden sa v pondelkovom prejave taktiež verejne ospravedlnil za to, že jeho predchodca Donald Trump odstúpil od parížskej klimatickej dohody z roku 2015.