Biden kritizoval Trumpa za opätovné zľahčovanie koronavírusu

Miami 6. októbra (TASR) - Demokratický kandidát prezidentských volieb v USA Joe Biden v noci na utorok kritizoval prezidenta USA Donalda Trumpa za jeho výrok, že Američania by sa nemali báť choroby COVID-19 a nenechať ju, aby ovládla ich životy.



Trump to vyhlásil v situácii, keď on sám i jeho manželka Melania patria k nakazeným.



"Povedzte to 205.000 rodinám, ktoré (počas epidémie) o niekoho prišli," odkázal Trumpovi Biden.



Obaja kandidáti sa minulú stredu stretli na jednom pódiu v televíznej debate. Ich duel sa odohral len dva dni pred tým, ako Trump oznámil, že mali s manželkou pozitívne výsledky testov na koronavírus nového typu. Následne si dal test urobil aj Biden s manželkou - ich testy však vyšli negatívne.



Agentúra AP dodala, že Biden v pondelok počas vystúpenia v Miami Trumpovi vyčítal, že bagatelizuje dôležitosť nosenia rúšok počas epidémie.



"Dúfam, že prezident, ktorý si prešiel tým, čo prežil - a som rád, že podľa všetkého sa z toho dostane celkom dobre -, oznámi americkému národu poučenie, čo z toho plynie: že na rúškach záleží," uviedol Biden.



AP však konštatovala, že toto odporúčanie zostalo bez povšimnutia, pretože Trump po prepustení z nemocnice a návrate do Bieleho domu Američanom odkázal, aby koronavírusu nedovolili, aby im ovládol život.



Vo videu na sociálnej sieti Twitter Trump deklaroval, že koronavírus "porazíme. Máme najlepšie lekárske vybavenie, najlepšie lieky, to všetko bolo nedávno vyvinuté."



Trump dodal, že krajina a jej ekonomika sa budú aj naďalej znovu otvárať. "Choďte von, (súčasne) buďte opatrní," vyzval Trump, ktorý pri nakrúcaní videoposolstva nemal rúškom prekryté ústa ani nos.



Jeho lekár, Sean Conley, pritom v pondelok novinárom potvrdil, že Trump je stále infekčný.



Trump bol v pondelok podvečer miestneho času prepustený z vojenskej nemocnice v Marylande. Televízia CNN i ďalšie televízne stanice jeho odchod z nemocnice vysielali v priamom prenose.



Trump - s rúškom na tvári - vyšiel najprv z budovy nemocnice a potom po schodoch zostúpil k vozidlu triedy SUV, ktoré ho odviezlo k vrtuľníku pripravenému na let k Bielemu domu, kde stroj americkej námornej pechoty pristál po krátkom lete.



Po vystúpení z vrtuľníka Trump bez pomoci vyšiel po vonkajšom schodišti. Pred vchodom do budovy si sňal rúško, chvíľu postál a pózoval pre fotografov, potom zasalutoval a vošiel do svojej rezidencie.



Prezident USA pri odchode z nemocnice nemal žiadne vyhlásenie pre novinárov, povedal im len: "Ďakujem veľmi pekne". Niekoľkokrát bojovne zovrel v ruku v päsť alebo urobil gesto "palec hore".



Očakáva sa, že 74-ročný Trump bude pokračovať v zotavovaní v Bielom dome, kde sa o neho bude nepretržite starať tím lekárov a zdravotných sestier.



K Trumpovmu návratu z nemocnice dochádza v okamihu, keď Biely dom ešte len zisťuje veľkosť ohniska nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý zistili už u tucta blízkych kontaktov prezidenta.