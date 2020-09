Biden kritizoval Trumpa za postoj voči Rusku v súvislosti s Navaľným

Washington 3. septembra (TASR) - Demokratický kandidát na post prezidenta USA Joe Biden v noci na štvrtok amerického prezidenta Donalda Trumpa kritizoval za jeho nedostatočnú reakciu voči Rusku v súvislosti s otrávením ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Informoval o tom Biden na Twitteri a na svojej oficiálnej webovej stránke.



Biden na Twiteri napísal, že Trump opätovne odmieta vzoprieť sa Putinovi. "Jeho mlčanie v súvislosti s otrávením Navaľného je toho posledným príkladom," napísal.



Kremeľ opäť použil svoju obľúbenú zbraň - látku zo skupiny novičok - v úsilí umlčať politického protivníka, uvádza Biden vo vyhlásení zverejnenom na svojej webovej stránke.



Spôsob, akým bol útok vykonaný, podľa Bidena nenecháva žiadne pochybnosti o tom, kto je zaň zodpovedný.



"Kremeľ si bezpochyby myslí, že môže konať beztrestne," uviedol. "Donald Trump odmietol postaviť sa Putinovi a označil ho za ‚úžasného človeka‘".



"Ako prezident urobím to, čo Trump neurobí: vyvodím zodpovednosť voči Putinovmu režimu za jeho zločiny", napísal Biden na Twitteri.



Dlhoročný kritik Kremľa Navaľnyj je momentálne hospitalizovaný v berlínskej nemocnici Charité. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky z nemocnice v sibírskom meste Omsk. Tam ho hospitalizovali pred dvoma týždňami po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy prišlo nevoľno. Navaľnyj neskôr stratil vedomie.



Hovorca nemeckej spolkovej vlády Steffen Seibert v stredu informoval, že toxikologické testy v nemeckom vojenskom laboratóriu priniesli "nespochybniteľný dôkaz" o otrávení Navaľného látkou zo skupiny novičok.



Údajné otrávenie už odsúdili Nemecko, Európska únia, NATO, Británia, Spojené štáty aj Francúzsko.