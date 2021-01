Psakiová: Biden bude rokovať so spojencami o Iráne a jadrovej dohode

Washington 21. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v rámci rozhovorov so svojimi zahraničnými spojencami bude už čoskoro venovať téme Iránu a obmedzeniu jeho jadrového programu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na Bidenovu hovorkyňu Jen Psakiovú.



Nový prezident USA je pripravený "predĺžiť a posilniť jadrové obmedzenia Iránu," vyjadrila sa Psakiová počas svojej prvej tlačovej konferencie ako Bidenova hovorkyňa. Dodala, že na to, aby USA a spojenci dodržiavali svoju časť dohody, sa Irán musí naďalej riadiť podmienkami stanovenými v spomínanej dohode.



Dohoda z roku 2015 - známa aj pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) - zaväzuje Teherán, aby výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity. Okrem USA ju podpísali Rusko, Čína, Británia, Francúzsko a Nemecko.



Spojení štáty pod vedením Donalda Trumpa však od tejto dohody v roku 2018 odstúpili a na Irán uvalili sériu vlastných, prísnejších sankcií. Irán na ne reagoval niekoľkonásobným porušením jadrovej dohody, približuje DPA.



Teherán začiatkom januára oznámil Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) plány na obohacovanie uránu na 20 percent. Po dosiahnutí tohto cieľa by zostával už len jeden technický krok od získania uránu obohateného na úroveň 90 percent, použiteľnú na zbrojné účely.



Iránsky prezident Hasan Rúhání sa v stredu vyjadril, že jeho krajina je pripravená vylepšiť napäté vzťahy s USA, avšak zodpovednosť urobiť tak je podľa neho v rukách nového prezidenta Bidena.