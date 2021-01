Biden má po týždni v úrade vyššiu podporu, než mal Trump za štyri roky

Washington 28. januára (TASR) - Nový prezident Spojených štátov Joe Biden má po prvom týždni v úrade vyššiu podporu verejnosti, než mal jeho predchodca Donald Trump počas celého svojho prezidentovania. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Podľa prieskumu Univerzity Monmouth v štáte New Jersey 54 percent Američanov schvaľuje Bidenovu politiku, pričom negatívnu mienku má o ňom 30 percent opýtaných. Trumpovu prácu počas štvorročného funkčného obdobia v prezidentskom úrade schvaľovalo v priemere 41 percent Američanov, pričom na konci jeho funkčného obdobia ho v januárovom prieskume Gallupovho inštitútu podporovalo len 34 percent Američanov. Bola to vôbec najnižšia podpora verejnosti, akú mal počas celého svojho prezidentského mandátu.



Podľa prieskumu od spoločnosti Morning Consult zverejneného v pondelok podporuje Bidenovu politiku 56 percent Američanov a 34 percent ho vníma negatívne. V ďalšom prieskume z pondelka od spoločnosti Hill-HarrisX hodnotilo Bidena pozitívne 63 percent respondentov.



Ako však pripomína agentúra AFP, dáta z prieskumov okrem silnej podpory, ktorú majú demokrati medzi Američanmi, ukazujú po Trumpovom štvorročnom funkčnom období aj silnú polarizáciu americkej spoločnosti. Z prieskumu Univerzity Monmouth totiž vyplýva, že Biden mal síce medzi demokratickými voličmi 90-percentnú podporu, no medzi nezávislými má len 47-percentnú popularitu a medzi republikánmi ho pozitívne vníma 15 percent z nich.



V prvých mesiacoch minulého roka - pred začiatkom a v počiatkoch koronakrízy - dosahovala Trumpova podpora v prieskumoch až 49 percent.



Následne klesla pod 40 percent v dvoch prieskumoch z júna 2020, ktoré boli vykonané počas protestov proti rasovej nespravodlivosti vyvolaných smrťou Afroameričana Georgea Floyda počas policajného zásahu.



Vyššiu podporu, až 46 percent, Trump zaznamenal v čase novembrových prezidentských volieb, keď sa neúspešne uchádzal o druhé funkčné obdobie v úrade.



Trump je podľa prieskumov Gallupovho inštitútu (vykonávaným od roku 1938) jediným prezidentom, ktorý počas celého svojho mandátu ani raz v sondážach nezaznamenal 50 percentnú podporu.