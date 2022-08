Biden mal negatívny test na koronavírus

Washington 6. augusta (TASR) - Amerického prezidenta Joea Bidena v sobotu opäť testovali na ochorenie COVID-19 a prítomnosť koronavírusu sa u neho nepotvrdila. Oznámil to v sobotu Bidenov ošetrujúci lekár, ktorého citovala agentúra AFP.



"Prezident sa naďalej cíti veľmi dobre. Dnes ráno absolvoval antigénový test na SARS-CoV-2, ktorý bol negatívny," uviedol vo vyhlásení lekár Kevin O'Connor.



Biden však podľa neho zatiaľ zostane v preventívnej izolácii, až pokým neprítomnosť vírusu nepotvrdí aj druhý test.



Podľa zverejneného oficiálneho programu by mal prezident v pondelok odcestovať na návštevu amerického štátu Kentucky, ktorý postihli ničivé povodne.



Bidena prvýkrát pozitívne testovali na koronavírus 21. júla, na čo sa odobral do karantény, z ktorej naďalej plnil svoje pracovné povinnosti. Príznaky ochorenia mal len mierne.



Karanténu mohol ukončiť 27. júla po absolvovaní dvoch negatívnych testov. O tri dni nato však jeho ošetrujúci lekár oznámil, že prezident mal opäť pozitívny výsledok testu na covid, a tak sa vracia do karantény. Prítomnosť koronavírusu u neho potvrdil aj ďalší test z 31. júla.



Podľa O'Connora išlo o zriedkavý prípad návratu nákazy (rebound), ktorý postihuje malé percento covidových pacientov liečených aktivirotikom Paxlovid.



Biden (79) je najstarším prezidentom USA, aký bol kedy zvolený, a práve jeho vek zvyšuje obavy z možných následkov covidu. Lekári však označujú jeho celkový zdravotný stav za dobrý. Voči covidu bol plne zaočkovaný dvoma dávkami a následne dostal aj dve posilňovacie dávky vakcíny.