Biden na Aljaške pri spomienke na obete útokov vyzval na jednotu

Anchorage/Washington 12. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden využil v pondelok spomienku na teroristické útoky z 11. septembra 2001 na výzvu na jednotu v krajine, informuje TASR podľa agentúry DPA.



"O tento pocit národnej jednoty nesmieme nikdy prísť," povedal Biden v pondelok miestneho času na jednej z vojenských základní v Anchorage v americkom štáte Aljaška pri príležitosti pripomenutia si 22 výročia týchto útokov.



Atentáty z 11. septembra 2001 podľa Bidena krajinu v tom čase spojili. "Uctime si 11. september obnovením našej vzájomnej viery... Spomeňme si na to, kto sme ako národ," vyzval prezident USA.



Pri doposiaľ najhorších teroristických útokoch v Spojených štátoch prišlo 11. septembra 2022 o život približne 3000 ľudí, pripomína DPA. Islamskí teroristi vtedy nasmerovali tri unesené lietadlá na budovy Svetového obchodného centra (WTC) v New Yorku a na Pentagón vo Washingtone. Štvrté unesené lietadlo sa zrútilo v štáte Pennsylvánia.



Biden vzhľadom na rozsiahly politický rozkol v krajine vyzval, aby si občania spomenuli na vtedajšiu súdržnosť, cituje DPA. "Je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby sme sa spojili v princípe americkej demokracie, a to nezávisle od nášho politického pozadia," upozornil demokratický prezident USA.



Krajina by podľa neho nemala dopustiť, aby podľahla nezmyselnej politike rozdielov a rozkolu a nechala sa rozhádať malichernými spormi. "Naďalej musíme držať spolu," vyhlásil Biden.