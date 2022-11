Biden na COP27: Vojna zvýšila naliehavosť zbavenia sa fosílnych palív

Šarm Aš-Šajch 11. novembra (TASR) - Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila, že potreba zbaviť sa závislosti od fosílnych palív sa stala ešte naliehavejšou. Na klimatickom summite OSN (COP27) v Egypte to v piatok povedal americký prezident Joe Biden, informuje TASR.



"Klimatická kríza je o bezpečnosti ľudstva, bezpečnosti hospodárstva, bezpečnosti životného prostredia, národnej bezpečnosti a o samotnom živote na planéte," vyhlásil Biden. Svet podľa jeho slov musí vyvinúť viac úsilia pri znižovaní emisií skleníkových plynov v nádeji, že sa podarí udržať globálne otepľovanie pod kontrolou.



"Každá krajina musí zintenzívniť úsilie. Na tomto zhromaždení musíme obnoviť a zvýšiť naše klimatické ambície," povedal šéf Bieleho domu s tým, že štáty, ktoré môžu pomôcť, by mali podporovať rozvojové krajiny.



Spojené štáty podľa jeho slov ku klimatickej kríze pristupujú s naliehavosťou a odhodlaním s cieľom zaistiť čistejšiu, bezpečnejšiu a zdravšiu planétu pre všetkých.



USA podľa svojho prezidenta smerujú k naplneniu sľubu znížiť do roku 2030 emisie o 50 – 52 percent v porovnaní z hodnotami z roku 2005. "Spojené štáty svoje ciele splnia," povedal.



Tiež pripomenul program svojej vlády na zmiernenie rizík vyplývajúcich z klimatickej krízy vrátane opätovného pristúpenia USA k parížskej klimatickej dohode z roku 2015 či zákon o klimatickej zmene, zdravotnej starostlivosti a daniach z augusta tohto roka.



Biden pricestoval na klimatický summit COP27 v piatok a počas dňa rokoval s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. V letovisku Šarm aš-Šajch, kde sa podujatie koná, strávi iba niekoľko hodín.