Biden na Deň nezávislosti odsúdil vlnu násilia so strelnými zbraňami

Washington 4. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok žiadal prísnejšie opatrenia na kontrolu strelných zbraní a slovne odsúdil najnovšiu sériu streleckých incidentov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Naša krajina počas niekoľkých posledných dní opäť prežila vlnu tragických a nezmyselných strelieb v komunitách naprieč Amerikou," povedal Biden a pripomenul incidenty vo Philadelphii, Texase, Michigane i ďalšie.



"Počas toho, ako naša krajina slávi Deň nezávislosti, sa modlíme za deň, keď naše komunity budú oslobodené od násilia spojeného so strelnými zbraňami," povedal prezident.



Vlani počas prehliadky pri príležitosti osláv Dňa nezávislosti na predmestí Chicaga strelec zabil sedem ľudí a desiatky ďalších zranil. Na mieste streľby sa v utorok (4. júla 2023) má uskutočniť spomienková slávnosť. "Tento deň vlasteneckej hrdosti sa v krátkej chvíli stal miestom bolesti a tragédie," povedal Biden v spojitosti s touto tragédiou.



"Je potrebné urobiť viac... na vyriešenie epidémie násilia so strelnými zbraňami, ktoré rozdeľuje naše komunity," dodal prezident. Pripomenul, že štát Illinois po minuloročnom incidente sprísnil kontrolu zbraní a vyzval ostatné štáty, aby tento príklad nasledovali. Tiež žiada republikánskych zákonodarcov v americkom Kongrese, aby podporili príslušné reformy.



Päť ľudí prišlo o život v pondelok večer pri streleckom útoku vo Philadelphii v americkom štáte Pensylvánia. Pri ďalšej streľbe v meste Forth Worth v štáte Texas zomreli tri osoby a ďalších päť utrpelo zranenia.



Päť osôb zranila v utorok streľba v štáte Michigan a ďalšie štyri v Severnej Karolíne, uvádza nezisková organizácia zaznamenávajúcu prípady násilia so zbraňami (GVA). Polícia v utorok ráno zasahovala aj pri streľbe v štáte Ohio.



V USA bolo počas tohto roka podľa GVA najmenej 346 prípadov hromadnej streľby. Za hromadnú streľbu sa považuje incident s použitím strelnej zbrane, pri ktorej niekto zahynie alebo utrpia zranenia najmenej štyri osoby.