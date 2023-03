Biden na MDŽ: Práva žien sú ohrozené na celom svete

Washington 8. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu upozornil, že práva žien a dievčat sú v ohrození "po celom svete", pričom konkrétne poukázal na Afganistan, Irán a Rusko. Vyjadril sa tak vo vyhlásení k Medzinárodnému dňu žien, informuje agentúra AFP.



MDŽ je podľa Bidena pravdivým dôkazom toho, že "ženy a dievčatá sú nevyhnutné pre úspech a pokrok v každom aspekte našej spoločnosti". Avšak "napriek desaťročiam pokroku sú práva žien a dievčat na mnohých miestach po celom svete stále terčom útokov", upozornil.



Šéf Bieleho domu kritizoval podmienky v Afganistane, kde militantné hnutie Taliban od roku 2021, keď prevzalo moc v krajine, zakázalo "ženám a dievčatám chodiť do školy a vykonávať zamestnanie".



Rusko podľa Bidena zase využíva počas invázie na Ukrajine "znásilňovanie ako vojnovú zbraň". Prezident USA poukázal na "nespočetné množstvo príbehov žien, ktoré statočne bojujú za ľudské práva a základné slobody všetkých Ukrajincov".



Iránske vedenie Biden obvinil z "brutálneho potláčania hlasov žien, ktoré sa odvážne postavia za svoju slobodu".



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken ohlásil, že USA zavedú sankcie voči viacerým iránskych bezpečnostným predstaviteľom a spoločnostiam za "brutálny zásah počas protestov, ktoré sa začali po smrti Mahsy Amíníovej".



AFP si všíma, že Biden v súvislosti s pozíciou žien v Spojených štátoch nespomenul minuloročný verdikt Najvyššieho súdu, ktorý zrušil prelomový rozsudok známy ako Roe vs. Wade, ktorý zaručoval ženám v USA právo na potrat približne do 23. týždňa tehotenstva. Odvtedy niekoľko štátov USA pristúpilo k zákazu alebo prísnemu obmedzeniu potratov.



Biden namiesto témy interrupcií hovoril o "prelomových investíciách" jeho administratívy, ktoré majú pomôcť rodinám a pracujúcim ženám, ako aj o zákone na boj proti domácemu násiliu. Dodal, že USA sa zameriavajú na "pozdvihnutie práv žien a dievčat v každom aspekte zahraničnej aj domácej politiky".