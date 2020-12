Biden na post ministra školstva nominoval bývalého učiteľa M. Cardonu

Washington 24. decembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden v stredu do funkcie ministra školstva nominoval učiteľa Miguela Cardonu, informovala agentúra Reuters.



Biden počas predvolebnej kampane sľúbil, že na tento post nominuje učiteľa, píše Reuters.



Cardona začal svoju kariéru ako učiteľ na základnej škole v americkom štáte Connecticut. V prípade potvrdenia Senátom by sa stal druhým Latinoameričanom v Bidenovom tíme.



Víťaz novembrových prezidentských volieb Biden do úradu nastúpi 20. januára 2021. Vtedy sa končí funkčné obdobie úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa.