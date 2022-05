Biden na stretnutí QUAD: Kríza na Ukrajine je globálnym problémom

Tokio 24. mája (TASR) - Kríza na Ukrajine nie je regionálnym ale globálnym problémom, vyhlásil v utorok americký prezident Joe Biden na stretnutí lídrov zoskupenia QUAD (Štvorstranný bezpečnostný dialóg), ktoré združuje USA, Indiu, Japonsko a Austráliu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a televízie CNN.



"Prechádzame temnou hodinou našich spoločných dejín... Ruská brutálna a nevyprovokovaná vojna proti Ukrajine vyvolala humanitárnu katastrofu... Je to viac ako len európsky problém, je to globálny problém," uviedol Biden.



Šéf Bieleho domu zároveň varoval, že sa ruský prezident Vladimir Putin snaží "zničiť kultúru", pričom poukázal na ruské útoky zamerané na ukrajinské školy, kostoly a múzeá.



Počas svojej otváracej reči na stretnutí lídrov QUAD v Tokiu tiež Biden upozornil na dôležitosť aliancií v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Tá podľa Bidena "iba zvyšuje dôležitosť" cieľov zoskupenia QUAD a spoločných hodnôt jeho členov.



"Základné princípy medzinárodného poriadku, územnej celistvosti a suverenity, medzinárodného práva a ľudských práv treba vždy brániť bez ohľadu na to, kde sú porušované. Takže QUAD má pred sebou veľa práce," uviedol Biden.



Stretnutie lídrov QUAD sa koná v posledný deň Bidenovej návštevy Ázie. Na začiatku tohto stretnutia štyria lídri – Spojených štátov, Japonska, Austrálie a Indie - prisľúbili, že budú spolupracovať pri zaistení slobodného a otvoreného indo-pacifického regiónu a pri boji s klimatickými zmenami, uvádza Reuters.



Cieľom utorkového stretnutia týchto štyroch lídrov je podľa agentúr Reuters a AFP vyslať správu Číne, ktorá čoraz viac rozširuje svoj vojenský a ekonomický vplyv v indo-pacifickom regióne.



Očakáva sa, že jednou z hlavných tém rokovaní bude aj Taiwan, keďže americký prezident v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené vojensky zasiahnuť a brániť Taiwan, na ktorého územie si robí nároky Čína. Peking v tejto súvislosti varoval Washington, že "sa zahráva s ohňom", pripomína AFP.