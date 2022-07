Biden na stretnutí so Salmánom povedal, čo si myslí o vražde novinára

Rijád 16. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden po stretnutí so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom v piatok uviedol, že na začiatku rozhovoru spomenul vraždu novinára Džamála Chášukdžího. TASR správu prevzala od agentúr AP a AFP.



Salmán, ktorého americké tajné služby podozrievajú, že v roku 2018 nariadil vraždu Chášukdžího, podľa Bidena počas rokovania poprel akúkoľvek osobnú zodpovednosť za tento skutok. Americký prezident v tejto súvislosti uviedol, že korunnému princovi dal vedieť, že si myslí opak. "Svoj názor som vyjadril úplne jasne," poznamenal.



Americký prezident tiež zareagoval aj na piatkový tvít snúbenice zavraždeného novinára Hatice Cengizovej. Tá Bidena skritizovala za jeho stretnutie so Salmánom, s ktorým sa zvítal ťuknutím pästí, pričom sa ho spýtala, či takto vyzerá vyvodenie zodpovednosti, ktoré sám po vražde Chášukdžího sľúbil. "Je mi ľúto, že to tak cíti. Vtedy som bol priamy, ale priamy som bol aj dnes," povedal.



Saudskoarabské úrady pôvodne akúkoľvek spojitosť s vraždou novinára popierali. Neskôr priznali, že vraždu vykonali saudskoarabskí agenti, ktorí však údajne konali len na vlastnú päsť. Biden vo svojej predvolebnej kampani označil Saudskú Arábiu za svetového "vyvrheľa" pre nedodržiavanie ľudských práv, pripomína AFP.



Biden zároveň po stretnutí oznámil, že americké mierové sily opustia do konca roka ostrov Tiran v Červenom mori. Tento krok je podľa neho súčasťou dohody dosiahnutej počas toho, čo nazval "dobrou sériou rokovaní" v kráľovskom paláci v Džidde.



Na ostrove, ktorý pred odstúpením Saudskej Arábii v roku 2017 kontroloval Egypt, sa od roku 1981, keď Izrael a Egypt uzavreli mierovú dohodu, nachádzajú americké jednotky v rámci Mnohonárodných síl a pozorovateľov (MFO). Ako poznamenala AP, táto dohoda je najnovším signálom, že Saudská Arábia a Izrael sa približujú k normalizácii vzťahov. Rozhodnutie o stiahnutí amerických síl totiž vyžadovalo aj súhlas Izraela, ktorý sa v posledných rokoch zblížil so Saudskou Arábiou pre spoločné obavy z iránskeho jadrového programu.



Saudská Arábia je poslednou zastávkou Bidenovej aktuálnej pracovnej cesty na Blízkom východe. Počas svojho turné sa americký prezident zároveň snaží o normalizáciu vzťahov medzi Izraelom a arabskými krajinami. V piatok privítal a vyzdvihol "historické rozhodnutie" Saudskej Arábie, ktorá oznámila, že ruší obmedzenia pre všetky letecké spoločnosti využívajúce jej vzdušný priestor vrátane preletov lietadiel štartujúcich lebo pristávajúcich v Izraeli.