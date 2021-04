Biden na štvrtok zvolal prvé zasadnutie vládneho kabinetu

Washington 1. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden zvolal na štvrtok prvé zasadanie svojej vlády, na ktorom sa bude hovoriť o jeho novom pláne v oblasti infraštruktúry, informovala v stredu agentúra AP.



Na stretnutí sa osobne zúčastní všetkých 16 členov Bidenovho vládneho kabinetu i ďalší vysokopostavení vládni činitelia vrátane šéfa kancelárie Bieleho domu Rona Klaina a riaditeľky spravodajských služieb (DNI) Avril Hainesovej. Celkovo by malo byť podľa Bieleho domu prítomných 25 ľudí.



Pre niektorých zúčastnených to bude vôbec prvé stretnutie s ostatnými členmi vlády, pretože osobné stretnutia sú z dôvodu pandémie koronavírusu obmedzené.



Vláda sa nezíde v miestnosti susediacej s Oválnou pracovňou prezidenta, kde sa tieto zasadnutia tradične uskutočňujú. Prvé zasadnutie bude v priestrannejšej miestnosti v strednej časti Bieleho domu, aby bolo možné dodržať predpísané rozstupy.



Prezident Biden má v stredu počas prejavu v Pittsburghu predstaviť plán na investovanie dvoch biliónov dolárov (1,70 bilióna eur) počas ôsmich rokov do americkej infraštruktúry so zameraním na dopravu.



Zasadnutia amerického vládneho kabinetu v modernej ére slúžia najmä na uistenie sa, že všetky vládne úrady zastávajú rovnaký postoj - namiesto toho, aby sa na nich určovala vládna politika, píše AP s odvolaním sa na bývalých vládnych úradníkov. Tieto stretnutia takisto prezidentovi poskytujú príležitosť, aby jasne predstavil svoje hodnoty a priority.



Vládnej politike sa členovia kabinetu väčšinou venujú na menších zhromaždeniach ako Rada pre národnú bezpečnosť (NSC) a Rada pre domácu politiku (DPC).