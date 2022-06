Biden vyzval lídrov Amerík, aby doma ukázali, že demokracia funguje

Los Angeles 9. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden vyzval v stredu lídrov Amerík, aby svojim občanom ukázali, že demokracia funguje. Týmito slovami Biden otvoril summit Organizácie amerických štátov (OAŠ), na ktorom sa v americkom meste Los Angeles zišla väčšina lídrov krajín Severnej a Južnej Ameriky. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá o tom informovala v noci na štvrtok.



"V čase, keď je demokracia na celom svete napádaná, dovoľte nám sa znovu zjednotiť a obnoviť naše presvedčenie, že demokracia je nielen jedinou určujúcou črtou, no i základnou zložkou budúcnosti Amerík," uviedol Biden.



"Na tomto summite máme možnosť spojiť sa okolo odvážnych myšlienok a ambicióznych činov a môžeme našim občanom ukázať neuveriteľnú moc demokracie," dodal Biden.



Americký prezident privítal regionálnych lídrov v divadle v Los Angeles - hlavnom meste zábavy - tanečným predstavením, ktoré zostavil Emilio Estefan, čím sa začali dva dni stretnutí zamarených na migráciu, klimatické zmeny a potravinovú neistotu.



Biden zároveň na otvorení summitu tiež priznal, že medzi niektorými krajinami regiónu badať rozdiely. AFP tieto jeho slová dala do súvislosti s neúčasťou mexického prezidenta Manuela Lópeza Obradora, ktorý sa na summite odmietol zúčastniť, pretože naň Biden nepozval lídrov Kuby, Nikaraguy a Venezuely - krajín, ktoré USA vnímajú ako nedemokratické.



"Náš región je veľký a rozmanitý. Nezhodneme sa vždy na všetkom," uviedol Biden. Zároveň dodal, že demokratické krajiny dokážu pracovať na nezhodách so vzájomným rešpektom a na základe spoločného dialógu.



Šéf Bieleho domu zároveň na otvorení summitu predstavil plán na podporu ekonomickej spolupráce s krajinami Južnej Ameriky, ktorý je podľa agentúry Reuters zameraný na potlačenie rastúceho vplyvu Číny v tomto regióne. Podľa agentúry AFP tento plán obsahoval "veľa nápadov, no málo záväzkov".