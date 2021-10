Biden na summite ASEAN kritizoval Čínu za jej konanie voči Taiwanu

Washington 28. októbra (TASR) - Spojené štáty budú stáť po boku krajín juhovýchodnej Ázie pri obraňovaní slobody morí a demokracie. V stredu to vyhlásil americký prezident Joe Biden na summite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Zároveň označil konanie Číny voči Taiwanu za "nátlakové", informovali v noci na štvrtok agentúry Reuters a AFP.



Na summite, na ktorom sa zúčastnil aj čínsky premiér Li Kche-čchiang, Biden zopakoval, že USA majú voči Taiwanu "pevný záväzok".



"Sme veľmi znepokojení nátlakovým konaním Číny," uviedol Biden, podľa ktorého toto konanie "ohrozuje regionálny mier a stabilitu".



Biden okrem toho na summite upozornil aj na čínske námorné nároky v Juhočínskom mori, kde sa záujmy Číny prekrývajú so záujmami ďalších krajín juhovýchodnej Ázie.



USA sú podľa Bidena "plne oddané slobode morí, otvoreným námorným cestám a neobmedzenému obchodu".



Biden tiež upozornil na porušovanie ľudských práv zo strany Číny v čínskom regióne Sin-ťiang, v Tibete, ako aj v Hongkongu.



Táto kritika prichádza v čase, keď medzi Washingtonom a Pekingom vládne napätie práve pre politický a vojenský nátlak, ktorý Čína vyvíja na Taiwan.



Americký prezident už minulý týždeň počas televízneho rozhovoru uviedol, že USA sú pripravené brániť Taiwan pred čínskou inváziou. Napätie medzi Čínou a USA vyvolalo aj utorkové vyhlásenie amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, ktorý vyzval členské krajiny OSN, aby napriek odporu Číny začlenili Taiwan do systému OSN.



Čínska vláda považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu a neuznáva jeho demokraticky zvolenú vládu. Oba štáty vznikli po občianskej vojne v roku 1949, v dôsledku ktorej sa komunisti dostali k moci v pevninskej Číne a nacionalisti vedení generálom Čankajškom ušli na Taiwan.



Peking preto blokuje členstvo Taiwanu v mnohých medzinárodných organizáciách a nevylučuje ani znovupripojenie ostrova k Číne za pomoci sily.



Čínska armáda začiatkom októbra opakovane narušila vzdušný priestor Taiwanu, do ktorého v priebehu niekoľkých dní vyslala viac než 150 bojových lietadiel. Čínski vojaci tiež nacvičovali vyloďovacie a útočné operácie na pobreží Taiwanského prielivu.