Biden na zjazde demokratov vystúpil s emotívnym rozlúčkovým prejavom

Prezident Joe Biden objíma prvú dámu Jill Bidenovú počas prvého dňa Národného zjazdu Demokratickej strany v United Center v pondelok 19. augusta 2024 v Chicagu. Foto: TASR/AP

Chicago 20. augusta (TASR) - Amerického prezidenta Joea Bidena privítali v pondelok dlhým potleskom na úvod jeho rozlúčkového vystúpenia v prvý deň nominačného zjazdu Demokratickej strany v Chicagu. TASR informuje podľa agentúr Reuters a AFP.povedal Biden v slzách počas ohlušujúcich ovácií po tom, čo jeho dcéra Ashley uviedla jeho rozlúčkový prejav - menej než mesiac po tom, čo odstúpil s predvolebného boja proti republikánskemu exprezidentovi Donaldovi Trumpovi v prospech úradujúcej demokratickej viceprezidentky Kamaly Harrisovej.Biden v úvode svojho prejavu ocenil aj svoju manželku Jill. "zdôraznil.povedal ďalej publiku v súvislosti s polstoročím svojho pôsobenia v politike.pokračoval Biden. Zároveň ubezpečil, že pre Harrisovej kampaň bude týmPrezident USA v emotívnom prejave podporil Harrisovú, ktorá podľa neho v novembrových voľbách porazí Trumpa. Osemdesiatjedenročný Biden vyzval Američanov, aby do Oválnej pracovne Bieleho domu zvolili, čím narážal na jednu z predošlých funkcií Harrisovej. Trumpa zároveň označil za "lúzra".Otvorenie zjazdu demokratov zatienili protesty demonštrantov proti vojne v Pásme Gazy. Tisícky z nich pochodovali cez Chicago a menšia skupina približne 100 demonštrantov prelomila kovové bariéry centra, kde sa koná zjazd. Vo vstupe do vnútorného kordónu im napokon zabránila polícia v modrých helmách a so štítmi.Aktivisti už predtým vyzvali na masové demonštrácie tento týždeň proti podpore administratívy Bidena a Harrisovej pre Izrael v jeho vojne proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas.Biden však v prejave uznal, že propalestínski demonštranti v Chicagu, píše AFP.upozornil Biden s tým, že je časNa záver Bidenovho prejavu sa k nemu na javisku pridala aj Kamala Harrisová, ktorá ho objala, píše AP. Biden predtým uviedol, že budeSpojených štátov.Prejav prezidenta USA na nominačnom zjazde demokratov sa vo všeobecnosti považoval za symbolické odovzdanie moci Kamale Harrisovej po jeho odstúpení z predvolebnej kampane, konštatuje britský denník The Guardian.