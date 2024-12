Biden nabáda Američanov, aby sa nespreneverili hodnotám

Washington 6. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok rozsvietil svetlá na vianočnom stromčeku v záhrade Bieleho domu vo Washingtone. Urobil tak poslednýkrát ako prezident USA.



Ako informovala agentúra AP, prvá dáma USA Jill Bidenová na tejto slávnosti chýbala, pretože sa v katarskej Dauhe zúčastňuje na diskusii o zdraví žien. Rozsvieteniu svetiel na vianočnom strome sa však prizerala viceprezidentka Kamala Harrisová so svojím manželom Dougom Emhoffom.



Tridsaťmetrový červený smrek pochádza z rekreačnej oblasti Mount Rogers v okrese Grayson v štáte Virgínia. Do Bieleho domu ho prepravili 15. novembra.



Biden v krátkom príhovore vyjadril želanie, aby americký ľud aj naďalej šiel "za svetlom slobody a lásky, láskavosti a súcitu, dôstojnosti a slušnosti".



Slávnostné rozsvietenie stromčeka pred Bielym domom je každoročnou tradíciou. Tradičné je aj to, že vyzdobenie interiéru i exteriéru Bieleho domu do vianočných farieb je v réžii prvej dámy. Tento rok jej pri tom pomáhalo 300 dobrovoľníkov z celých Spojených štátov. Výsledok ich práce Jill Bidenová predstavila 2. decembra, keď otvorila dvere prezidentskej rezidencie deťom príslušníkom Národnej gardy i fotografom.



Posledné Vianoce Bidenovcov v Bielom dome majú byť pestré a tradičné a v znamení "pokoja a svetla". V miestnostiach Bieleho domu je preto množstvo červených a zelených girlánd, stovky vianočných vencov, či vianočné stromčeky s darčekmi.



Medzi stromčekmi je však aj jeden abstraktný - vytvorený zo šiestich nadrozmerných, na seba poukladaných zlatých hviezd, ktoré predstavujú šesť zložiek americkej armády. Tento stromček je venovaný pamiatke padlých amerických vojakov.