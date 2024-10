Biden nalieha, aby Izrael minimalizoval škody civilistom v Libanone

Washington 9. októbra (TASR) - Prezident USA Joe Biden v stredu v spoločnom telefonáte vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby Izrael minimalizoval škody spôsobené civilistom v Libanone, najmä v obývaných oblastiach metropoly Bejrút. Biden zároveň potvrdil svoju podporu pre izraelské útoky zamerané na Iránom podporovaných aktivistov libanonského militantného šiitského hnutia Hizballáh. S odvolaním sa na vyhlásenie Bieleho domu o tom v noci na štvrtok informovala agentúra Reuters citovaná TASR.



O rozhovore predtým informovala aj hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová, ktorá spresnila, že trval asi 30 minút a bol "priamy a produktívny".



Z vyhlásenia Bieleho domu vyplýva, že Biden počas telefonátu opäť potvrdil právo Izraela chrániť svojich občanov pred skupinou Hizballáh, ale zároveň zdôraznil i potrebu diplomatickej dohody medzi Izraelom a Hizballáhom, ktorá by umožnila civilistom na oboch stranách tzv. modrej línie návrat do svojich domovov.



Ako je známe, modrá línia nie je oficiálnou hranicou medzi Libanonom a Izraelom - predstavuje demarkačnú čiaru, ktorú vytvorila OSN a za ktorú sa v roku 2000 mali stiahnuť izraelskí vojaci.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) doplnil, že účelom telefonátu s Bidenom, pokiaľ ide o Netanjahua, bola diskusia o reakcii Izraela na iránsky raketový útok zo začiatku októbra.



Biely dom nespresnil obsah rozhovoru na túto tému. Uviedol len, že Biden potvrdil záväzok Spojených štátov v oblasti zaistenia izraelskej bezpečnosti a jednoznačne odsúdil iránsky raketový útok.



Pokiaľ ide o situáciu v palestínskom Pásme Gazy, lídri diskutovali o naliehavej potrebe vrátiť sa k diplomacii s cieľom dosiahnuť prepustenie rukojemníkov unesených pred rokom z Izraela a stále zadržiavaných Hamasom.



Biden počas telefonátu hovoril aj o humanitárnej situácii v Pásme Gazy a o nutnosti obnoviť prístup na sever tejto enklávy, vrátane okamžitého obnovenia humanitárneho koridoru z Jordánska.



Ide o reakciu na množiace sa správy humanitárnych agentúr, ktoré v posledných dňoch opakovane upozorňovali, že sa im nepodarilo dostať sa do severnej časti Pásma Gazy, kde Izrael znovu zintenzívnil vojenské operácie, a poskytnúť pomoc tamojšiemu civilnému obyvateľstvu.



Biden a Netanjahu sa okrem toho dohodli, že zostanú v najbližších dňoch v kontakte, a to priamo i prostredníctvom svojich bezpečnostných tímov, dodáva sa v správe Bieleho domu o prvom telefonáte oboch lídrom po takmer 50 dňoch.



Netanjahuov úrad o telefonáte s Bidenom neinformoval. TOI pripomenul, že ide o obvyklú prax.