Biden naliehal na Ghaního, aby vylepšil dojem z boja s Talibanom

Na snímke bojovník Talibanu sa pozerá na plagáty lídrov hnutia Taliban a vlajky v Kábule 25. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Washington 1. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden si ešte koncom júla zjavne nebol vedomý bezprostredného nebezpečenstva, ktoré v Afganistane predstavovalo hnutie Taliban. Vyplýva to z prepisu telefonického rozhovoru, ktorý 23. júla absolvoval s vtedajším afganským prezidentom Ašrafom Ghaním. Išlo o posledný telefonát dvojice pred tým, ako Taliban v polovici augusta prevzal moc v tejto krajine. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters, ktorá zverejnila kompletný prepis rozhovoru.Prepis agentúre poskytol pod podmienkou zachovania anonymity zdroj dobre oboznámený so situáciou. Vyplýva z neho, že Biden ani Ghaní si rozsah hrozby zo strany militantov neuvedomovali a neboli naň pripravení, približuje Reuters. Biden zároveň na Ghaního naliehal, aby zmenil negatívny dojem, aký vo svete prevláda v súvislosti s bojom afganských vládnych síl proti Talibanu, a to bez ohľadu na to, či sa im v tomto boji darí, alebo nie.povedal Biden svojmu afganskému náprotivku v ich približne 14-minútovom rozhovore, v rámci ktorého tiež diskutovali o vojenskej pomoci, politickej stratégii či aj spôsobe vzájomnej komunikácie.Biden ponúkol Ghanímu ďalšiu leteckú podporu USA, v prípade, že ten verejne predstaví plán na zvládnutie nepokojnej situácie v krajine.povedal Biden.Reuters pripomína, že USA len niekoľko dní pred týmto telefonátom vykonali v Afganistane nálety s cieľom podporiť tamojšie vládne sily, pričom predstavitelia Talibanu tento krok označili za porušenie podmienok mierovej dohody z katarskej Dauhy.Biden vtedajšiemu afganskému prezidentovi v telefonáte tiež poradil, aby na svoju stranu získal popredných afganských predstaviteľov a potom usporiadal tlačovú konferenciu, na ktorej jeho stratégiu podporia. Tododal americký prezident. Ghanímu tiež odporučil, aby následne do stanovil do čela armády "bojovníka", ktorý povedie túto stratégiu, pričom podľa Reuters tým odkazoval na afganského ministra obrany Bismilláha Chána Muhammadího.Bidenove slová podľa Reuters nenaznačovali, že by očakával, ako sa situácia vyvinie, a že len o 23 dní neskôr afganská vláda padne a moc v celej krajine prevezme Taliban.povedal v telefonáte.Biely dom sa k obsahu telefonátu odmietol vyjadriť.Situácia v Afganistane sa zhoršila po tom, ako Biden v apríli oznámil svoje rozhodnutie ukončiť operácie v krajine. Hnutie Taliban urýchlene spustilo rozsiahlu útočnú operáciu a 15. augusta vstúpilo do Kábulu bez toho, aby narazilo na odpor. Metropolu ovládlo v priebehu niekoľkých hodín. Prezident Afganistanu Ašraf Ghaní vzápätí svoju vlasť opustil. Mnoho krajín evakuovalo svojich občanov a zamestnancov ambasád. Taliban prevzal kontrolu nad územím krajiny a nariadil všetkým zahraničným silám odísť do 31. augusta. Minútu pred polnocou z 30. na 31. augusta miestneho času odštartovalo z medzinárodného letiska v afganskej metropole Kábul posledné americké lietadlo.