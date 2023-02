Biden: NATO je jednotnejšie než kedykoľvek; demokracia zosilnela

Varšava 21. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo svojom utorňajšom prejave v poľskej metropole Varšava uviedol, že ruského prezidenta Vladmira Putina nemožno uspokojiť, iba mu vzdorovať. Povedal tiež, že demokracia vo svete v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu zosilnela a samotná Severoatlantická aliancia (NATO) je "jednotnejšia, než kedykoľvek predtým". TASR o tom informuje na základe správ staníc Sky News a CNN a denníka The Guardian.



"Chúťky autokratov nemožno uspokojiť – možno im len vzdorovať... Autokrati rozumejú len jednému slovu - 'nie'," povedal americký prezident davu zhromaždenému pred kráľovským hradom vo Varšave, do ktorej prišiel deň po svojej neohlásenej návšteve ukrajinského hlavného mesta Kyjev.



"Nie, nezoberieš mi moju krajinu. Nie, nezoberieš mi slobodu. Nie, nezoberieš mi budúcnosť," rozvinul ďalej svoje slová a dodal, že "Ukrajina pre Rusko nikdy nebude víťazstvom". Na margo Putina zároveň povedal, že "by vojnu mohol ukončiť jediným slovom".



Biden tiež uviedol, že vojna na Ukrajine bola "skúškou pre celý svet", ktorý na ňu reagoval jednotne. Spojenci sa podľa jeho slov postavili za demokraciu a suverenitu a budú v tom pokračovať, "nech by sa dialo čokoľvek". Putin podľa slov amerického prezidenta pri vlaňajšom vyhlásení invázie očakával, že Ukrajinci sa poddajú. Ukrajinský ľud sa však na to ukázal ako "príliš odvážny" a žiadne "ľahké víťazstvo" sa nekonalo.



"Myslel si, že sa NATO rozdelí a rozpadne - namiesto toho je však NATO jednotnejšie, ako kedykoľvek predtým," vyhlásil Biden. Putin sa podľa neho ocitol vo vojne s krajinou vedenou mužom, ktorého odvaha "bola ukovaná z ocele", a to ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Biden dodal, že ruský prezident dnes "čelí niečomu, čo pred rokom považoval za nemožné" - skutočnosti, že "demokracia vo svete zosilnela, nie zoslabla".



Biden v utorok vo Varšave tiež ohlásil, že Spojené štáty usporiadajú na budúci rok summit NATO. "Budúci rok budem hostiteľom všetkých členských štátov NATO na našom spoločnom summite v roku 2024 v Spojených štátoch. Spoločne oslávime 75. výročie vzniku tejto najsilnejšej obrannej aliancie v dejinách sveta," povedal.



Biden vo svojom prejave zopakoval, že americký záväzok voči Severoatlantickej aliancie (NATO) je "pevný ako skala". "Útok proti jednému je útokom proti všetkým," podotkol. Zároveň prisľúbil, že USA a ich spojenci budú Ukrajine pri jej obrane voči Rusku naďalej "kryť chrbát". Vo svojom prejave americký prezident tiež zdôraznil, že Kyjev zostal "slobodným" aj rok po začatí ruskej invázie.



Zopakoval, že Rusko sa na Ukrajine dopustilo zločinov proti ľudskosti. Biden tiež oznámil, že Spojené štáty a ich západní spojenci sa chystajú už tento týždeň uvaliť na Rusko ďalšie sankcie.



Ešte pred Bidenom vystúpil s krátkym prejavom aj poľský prezident Andrzej Duda. Ten sa USA poďakoval za podporu Ukrajiny. Keď podľa jeho slov vypukla invázia, všetci si mysleli, že Ukrajina "padne do troch dní". V tejto súvislosti vyzdvihol "hrdinstvo obrancov Ukrajiny" aj podporu celého slobodného sveta a Ukrajine naďalej deklaroval solidaritu, pričom zdôraznil, že "sloboda bez solidarity neexistuje".



Poľský prezident zároveň dodal, že "s Ruskom (teraz) nemožno robiť biznis, ako bežne". USA aj NATO sa poďakoval za vyslanie vojenskej a humanitárnej pomoci Kyjevu, ktorá podľa jeho slov ukázala, že Ukrajina nie je sama. Vyzdvihol tiež Bidenovu pondelňajšiu návštevu Kyjeva, ktorú označil za dôkaz toho, že slobodný svet sa ničoho nebojí.