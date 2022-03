Biden: NATO zareaguje na prípadný chemický útok Ruska na Ukrajine

Brusel 24. marca (TASR) - Použitie chemických zbraní ruskými vojskami na Ukrajine vyvolá "reakciu" zo strany NATO, povedal vo štvrtok v Bruseli po skončení summitu skupiny G7 americký prezident Joe Biden. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Budeme reagovať, ak ich použije. Podoba reakcie by závisela od povahy použitia," povedal Biden.



Šéf Bieleho domu zároveň vyjadril podporu vylúčeniu Ruska z G20. V prípade, že sa to nepodarí navrhol udeliť Ukrajine štatút pozorovateľa v tejto skupine. Na najbližší summit G20, ktorý v novembri organizuje Indonézia, je zatiaľ pozvaný aj ruský prezident Vladimir Putin.



Biden ďalej poznamenal, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi sa útokom na Ukrajinu nepodarilo rozdeliť Západ. "NATO nikdy nebolo také jednotné, ako je dnes. Putin dosiahol pravý opak toho, čo chcel," povedal. Rovnako jednotná je Európska únia a skupina G7.



V Bruseli sa v priebehu štvrtka uskutočnili v súvislosti so situáciou na Ukrajine summity G7 a NATO, pričom momentálne ešte prebieha summit Európskej rady. Biely dom medzičasom oznámil, že Spojené štáty plánujú prijať okolo 100.000 Ukrajincov utekajúcich pred vojnou. Washington zároveň avizoval, že na Ukrajinu plánuje poslať humanitárnu pomoc v hodnote jednej miliardy dolárov.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok upozornil, že existuje reálna hrozba použitia chemických zbraní zo strany Ruska na Ukrajine. Na summite skupiny G7 prostredníctvom videohovoru odkázal, že Moskva už použila fosforové bomby proti civilistom.