Biden navrhol Rusku predĺženie zmluvy Nový START

Washington 22. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok Rusku navrhol predĺžiť zmluvu Nový START, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní, o ďalších päť rokov. Potvrdila to hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, píše agentúra AFP.



"Spojené štáty sa plánujú usilovať o päťročné predĺženie platnosti zmluvy Nový START, ako to táto dohoda umožňuje," povedala novinárom Psakiová. "Toto predĺženie (zmluvy) má ešte väčší zmysel v čase, keď sú vzťahy s Ruskom konfliktné, ako je to v súčasnosti," dodala.



Bidenova hovorkyňa ďalej uviedla, že nová riaditeľka amerických spravodajských služieb (DNI) Avril Hainesová začne vyšetrovanie čo sa týka otravy ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, údajného zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA, ako aj v prípade toho, či bolo Rusko za masívnymi hackerskými útokmi na počítačové systémy federálnej vlády a na dôležitú infraštruktúru v USA.



Spojené štáty podľa slov Hainesovej vyšetria aj peňažné odmeny, ktoré údajne ruské spravodajské služby vyplácajú extrémistom v Afganistane za zabitie amerických vojakov.



"Aj keď s Ruskom pracujeme na presadzovaní záujmov USA, takisto pracujeme aj na tom, aby sa Rusko zodpovedalo za svoje neuvážené a nepriateľské kroky", zdôraznila Psakiová.



Zmluva Nový START, ktorú podpísali v roku 2010 vtedajší americký prezident Barack Obama a ruský prezident Dmitrij Medvedev, má vypršať 5. februára a je poslednou platnou dohodou Washingtonu s Moskvou o kontrole zbrojenia. Obsahuje záväzok, aby obe krajiny nemali viac než 1550 jadrových hlavíc a 700 ich nosičov, teda rakiet a bombardovacích lietadiel. Zmluva tiež počíta s rozsiahlymi kontrolami priamo na mieste, ktoré majú preverovať dodržiavanie dokumentu.