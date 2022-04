Biden navrhuje použiť majetok oligarchov na odškodnenie Ukrajiny

Washington 28. apríla (TASR) - Biely dom navrhol vo štvrtok využiť zaistený majetok ruských oligarchov na kompenzáciu škôd spôsobených vojenskou inváziou Moskvy na Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Umožnilo by to "prevod výnosov z prepadnutého majetku kleptokratov na Ukrajinu na nápravu škôd spôsobených ruskou agresiou", spresnil vo vyhlásení Biely dom.



Myšlienka kompenzácie je súčasťou nových navrhovaných pravidiel, ktorými sa zvyšujú ekonomické sankcie pre Kremeľ dva mesiace po útoku Ruska na svojho suseda v snahe zvrhnúť vládu a zmocniť sa jeho územia. Prezident USA Joe Biden by mal oznámiť navrhovanú legislatívu spolu so žiadosťou o zvýšenie financovania ukrajinskej armády zo strany Kongresu neskôr v priebehu štvrtka, pripomína AFP.



Washington od začiatku ruskej vojenskej invázie (24. februára) už poskytol Ukrajine zbrane v hodnote viac než tri miliardy dolárov. Biely dom teraz hľadá dostatočné prostriedky na to, aby vydržali do októbra, dodáva AFP.