Biden navštívi New Orleans po tragickom útoku na Bourbon Street

Washington 3. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok odcestuje do mesta New Orleans a stretne sa s rodinami obetí smrtiaceho útoku autom, ku ktorému došlo počas novoročných osláv. V piatok o tom informoval Biely dom, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Prezident s manželkou v pondelok vyjadrí sústrasť "rodinám a členom komunity, ktorých zasiahol tragický útok z 1. januára, a stretne aj s tamojšími predstaviteľmi," uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu.



Útok na Bourbon Street v turistami vyhľadávanej Francúzskej štvrti v centre New Orleansu sa odohral v noci na stredu. Shamsud-Din Jabbar (42) po 3.00 h miestneho času vrazil autom do davu ľudí a zabil 14 osôb, ďalších viac ako 30 utrpelo zranenia.



Vojnový veterán zo štátu Texas zomrel po prestrelke s policajtmi. V jeho prenajatom pickupe sa našli zbrane, výbušné zariadenie a vlajka džhihádistickej skupiny Islamský štát (IS). Podľa úradov Jabbar v meste nastražil aj dve podomácky vyrobené bomby, ktoré však nevybuchli.



O niekoľko hodín pri ďalšom incident vybuchlo vozidlo Tesla Cybertruck v americkom Las Vegas. Zahynul pri tom Matthew Livelsberger, príslušník zelených baretov - špeciálnych síl americkej armády. Úrady však tvrdia, že medzi udalosťami doposiaľ nenašli "žiadne rozhodujúce prepojenie".