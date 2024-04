Biden navštívil Baltimore, kde sa zrútil dôležitý most

Baltimore 6. apríla (TASR) — Americký prezident Joe Biden v piatok navštívil mesto Baltimore v štáte Maryland, kde sa minulý týždeň po náraze kontajnerovej lode do piliera zrútil most a zablokoval prístup do tamojšieho prístavu, jedného z najväčších v USA. Informovala o tom agentúra AFP.



Šéf Bieleho domu si miesto nešťastia prezrel najprv z vrtuľníka. Potom sa stretol s guvernérom Marylandu Wesom Moorom, predstaviteľmi príslušných úradov, ako aj so záchranármi a príbuznými šiestich obetí.



Biden prisľúbil, že rekonštrukcia mosta sa bude financovať výlučne z federálnych prostriedkov. "Pohneme nebom aj zemou, aby sme most čo najrýchlejšie znovu postavili," povedal Biden.



Od nešťastia, ku ktorému došlo v noci na 26. marca, mohutná oceľová konštrukcia blokuje prístup do prístavu a poškodená loď MV Dali je stále na mieste nešťastia.



Biden uviedol, že vo vode boli zatiaľ vytvorené dva priechody, aby sa k potopenej konštrukcii mohlo dostať viac odpratávacích lodí. Tretí priechod pre obmedzenú komerčnú lodnú dopravu by mal vzniknúť do konca apríla. Kanál, ktorý vedie do prístavu, by mal byť opäť úplne splavný do konca mája.



Biden tiež pripomenul, že okrem amerického automobilového priemyslu je od prístavu v Baltimore závislých aj mnoho ďalších veľkých spoločností, vrátane firmy Amazon.



Náraz kontajnerovej lode MV Dali do nosného piliera Francis Scott Key Bridge spôsobil zrútenie viac ako 2,5 kilometra dlhého štvorprúdového diaľničného mosta cez rieku Patapsco. Úrady predpokladajú, že zahynulo šesť stavebných robotníkov, ktorí boli v tom čase na moste. Telá všetkých obetí sa stále nepodarilo nájsť.



V Baltimore sa nachádza jeden z najväčších nákladných prístavov v Spojených štátoch. Podľa oficiálnych údajov tam vlani prepravili náklad v hodnote okolo 80 miliárd dolárov (takmer 74 miliárd eur), vrátane veľkého množstva automobilov.