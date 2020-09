Biden navštívil Kenoshu, hovoril s postreleným Afroameričanom

Demonštranti z malej skupiny Black Lives Matter protestujú pred luteránskym kostolom počas protestov pred návštevou demokratického kandidáta v novembrových prezidentských voľbách Joea Bidena v meste Kenosha, v americkom štáte Wisconsin 3. septembra 2020. Úrady v americkom meste Kenosha v stredu odvolali nočný zákaz vychádzania, ktorý bol v platnosti viac ako týždeň po tom, ako policajti postrelili Afroameričana Jacoba Blakea. Foto: TASR/AP

Kenosha 4. septembra (TASR) - Prezidentský kandidát amerických demokratov Joe Biden navštívil vo štvrtok mesto Kenosha v štáte Wisconsin, ktoré v uplynulých týždňoch zažilo vlnu protestov proti policajnému násiliu a rasizmu. Informovala o tom agentúra DPA.Udalosti v Kenoshy významne zasiahli aj do kampane pred prezidentskými voľbami v USA, ktoré sa budú konať 3. novembra 2020. Už v utorok do mesta pricestoval republikánsky prezident USA Donald Trump, ktorý bude v novembrových voľbách Bidenovým súperom.Joe Biden po štvrtkovom prílete do Wisconsinu absolvoval krátky telefonát s 29-ročným Afroameričanom Jacobom Blakeom, ktorého počas zásahu z 23. augusta opakovane postrelil do chrbta policajt, následkom čoho Blake zrejme od pása dolu ochrnul. V meste následne vypukli protesty a nepokoje.uviedol Biden počas štvrtkového stretnutia s obyvateľmi v kostole v Kenoshy. Jacob ho - ako uviedol - uistil, že sa nevzdá a bude bojovať, bez ohľadu na to, či bude ešte niekedy chodiť, napísala agentúra AFP.Bývalý americký viceprezident a jeho manželka Jill sa predtým súkromne stretli s Blakeovým otcom, sestrami a bratom. K účastníkom stretnutia, ktoré prebehlo v priestoroch letiskového terminálu Milwaukee, sa telefonicky z nemocničného lôžka pripojil aj Jacob Blake.Pre Bidena je návšteva vo Wisconsine príležitosťou prezentovať samého seba ako zjednocujúceho a empatického lídra a tým sa vymedziť proti Donaldovi Trumpovi, píše agentúra DPA.Trump počas utorkovej návštevy v Kenoshy vyjadril podporu polícii, odsúdil násilnosti a zdôraznil nevyhnutnosť zachovania verejného poriadku. Neskontaktoval sa pritom s Jacobom Blakeom ani sa nestretol s členmi jeho rodiny.Biden počas štvrtkovej návštevy taktiež odmietol násilie, avšak zároveň poukázal na, ktorý podľa neho dlhodobo pretrváva v americkej spoločnosti. Tento negatívny jav podľa Bidena podnecuje svojimi vyjadreniami aj samotný Donald Trump.Demoštrácie v Kenoshy mali pôvodne pokojný priebeh, avšak neskôr prerástli do násilností. Tie kulminovali 25. augusta, keď došlo k zastreleniu dvoch ľudí. V tejto súvislosti zatkli a obvinili z vraždy 17-ročného Trumpovho stúpenca.