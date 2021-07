Biden navštívil na Floride mesto, v ktorom sa zrútila budova

Surfside 2. júla (TASR) – Americký prezident Joe Biden vo štvrtok navštívil mesto Surfside na Floride, kde si pád časti obytnej budovy vyžiadal najmenej 18 obetí a 145 nezvestných. Úrady medzitým pozastavili záchranné práce pre obavy, že sa zrúti aj druhá časť budovy. Informovala o tom agentúra AFP.



„Tu ide o život a smrť," povedal Biden na brífingu na Floride. „Zvládneme to. Už len to, že každý spraví to, čo treba, môže veľa zmeniť," dodal



Podľa šéfa Bieleho domu dokáže federálna vláda potenciálne „uhradiť 100 percent nákladov", ktoré si vyžiada pátranie po nezvestných a odpratávanie trosiek. Vyzval miestne úrady, aby sa v tejto súvislosti obrátili na Washington.



„V nasledujúcich dňoch a mesiacoch tu bude veľa bolesti, úzkosti, utrpenia a dokonca bude potrebná aj psychologická pomoc. A preto (federálna vláda) nikam neodchádza," povedal Biden.



Biden a jeho manželka, prvá dáma Jill Bidenová, sa mali následne v súkromí stretnúť s pozostalými obetí a stráviť s nimi do troch hodín, informoval Biely dom.



Spod ruín záchranári vyslobodili v stredu ďalších šesť tiel. Boli medzi nimi aj dve deti vo veku 4 a 10 rokov. Pád postihol okolo 55 bytov. Záchranné služby, ktoré prišli na miesto pred týždňom vo štvrtok okolo 01:30, evakuovali z budovy približne 35 ľudí.



Príčiny pádu budovy v bytovom komplexe Champlain Towers South sú predmetom vyšetrovania. Správa statikov z októbra 2018, ktorú v piatok zverejnili tamojšie úrady, však hovorí o závažných poškodeniach na statike budovy pod bazénom a zníženú kvalitu betónu v podzemnej garáži 12-poschodovej obytnej budovy nachádzajúcej sa v blízkosti mora.



„Aj keď sú niektoré z týchto nedostatkov menej závažné, väčšinu poškodeného betónu je potrebné včas opraviť," uviedol v správe jej autor Frank Morabito.



Dokument z roku 2018 bol vypracovaný v rámci príprav na veľkú rekonštrukciu, ktorá sa mala začať v tomto roku. To, či poškodenie popísané v správe súvisí s so štvrtkovou tragédiou, nie je nateraz známe.