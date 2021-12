Biden navštívil oblasti zasiahnuté tornádom v štáte Kentucky

Na snímke vpravo americký prezident Joe Biden počas stretnutia s ľuďmi pri obhliadke škôd spôsobených tornádami a extrémnym počasím v Mayfielde 15. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Mayfield 16. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden navštívil v stredu mesto Mayfield v štáte Kentucky, ktoré cez víkend vážne poškodilo ničivé tornádo a vyžiadalo si desiatky obetí na životoch. Informovala o tom agentúra DPA.Biden do zasiahnutej oblasti pricestoval preto, aby sa ubezpečil, že miestne úrady dostanú od federálnej vlády všetku dostupnú podporu.uviedol Biden v príspevku na svojom oficiálnom účte na Twitteri. Prisľúbil, že Washington je pripravený poskytnúť dlhodobú pomocO rozsahu škôd Bidena informovali starosta Mayfieldu Andy Beshear, americký minister pre vnútornú bezpečnosť Alejandro Mayorkas a šéfka Federálnej agentúry pre riadenie núdzových situácií (FEMA) Deanne Criswellová. Miestnych predstaviteľov v Mayfielde Biden vyzval, aby neváhali a obrátili sa so žiadosťami o pomoc na federálnu vládu. Ešte predtým si postihnutú oblasť pozrel z vrtuľníka.Bidena následne čakal presun do podobne postihnutého mesta Dawson Springs, kde mal na záver svojej návštevy predniesť i prejav.Šéf Bieleho domu pred samotnou návštevou zdôraznil, že do Kentucky necestoval okamžite po tom, čo tento i ďalších päť štátov v noci na sobotu zasiahla prírodná katastrofa, z toho dôvodu, že nechcel stáť záchranárom v ceste.uviedol Biden s tým, že obytné domy či obchody jednoducho zmizli z povrchu zeme.dodal.Len v štáte Kentucky si vyčíňanie tornád vyžiadalo najmenej 74 obetí a ďalších 14 ľudí zahynulo v iných štátoch. O život prišli aj niekoľkí zamestnanci skladu firmy Amazon, na ktorom sa prepadla strecha. Starosta Mayfieldu uviedol, že mesto eviduje po tornáde. Medzi mŕtvymi sú podľa neho i desiatky detí a viac ako 100 ľudí je stále nezvestných.Spojené štáty tento rok zasiahli mnohé prírodné katastrofy vrátane silných búrok, povodní či lesných požiarov. Biden považuje ich závažnosť a čoraz častejší výskyt za následok klimatickej zmeny. Boj proti globálnemu otepľovaniu si stanovil za jednu z hlavných priorít svojej administratívy.