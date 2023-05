Biden naznačil, že vzťahy medzi USA a Čínou by sa mali čoskoro zlepšiť

Hirošima 21. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden v nedeľu uviedol, že vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom by sa mohli čoskoro zlepšiť. Napätie medzi oboma krajinami sa vyostrilo začiatkom roka po zostrelení čínskeho údajne špionážneho balóna nad Spojenými štátmi. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Biden povedal, že vzťahy medzi oboma krajinami sa zhoršili v období, ktoré nasledovalo po jeho stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na summite G20 na indonézskom ostrove Bali vlani v novembri.



Na tlačovej konferencii v japonskom meste Hirošima – dejisku summitu G7 – dostal americký prezident otázku, prečo nie je v prevádzke plánovaná horúca linka medzi USA a Čínou.



"Máte pravdu, mali by sme mať otvorenú horúcu linku. Na Bali sme sa s prezidentom Si Ťin-pchingom dohodli, že to urobíme... A potom tento hlúpy balón, ktorý niesol dva nákladné vagóny špionážneho zariadenia, lietal nad Spojenými štátmi," povedal. Peking tvrdí, že balón zostrelený vo februári pri východnom pobreží Spojených štátov bol civilným zariadením využívaným na meteorologické účely.



Podľa Bidena sa v súvislosti s komunikáciou medzi Pekingom a Washingtonom všetko zmenilo po tom, ako Spojené štáty tento balón zostrelili. "Myslím, že čoskoro uvidíte, ako sa (vzťahy) začnú otepľovať," dodal.



Bidenova administratíva tiež rozhnevala Čínu, keď sankciami skomplikovala Pekingu výrobu moderných mikročipov pre obavy, že budú použité na armádne účely.



Prezident USA v nedeľu obhajoval toto rozhodnutie. "(Peking) buduje svoju armádu, a preto som dal jasne najavo, že s Čínou nie som pripravený obchodovať s určitými položkami," uviedol. Podľa jeho slov sa k prijatiu takýchto obmedzení zaviazali aj spojenci Washingtonu.



"Ale to nie je nepriateľský akt. Je to krok, ktorý hovorí: Uistíme sa, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zachovali súčasný stav," povedal šéf Bieleho domu.