Biden: Nebezpečenstvo ohľadom ruskej protisatelitnej zbrane nehrozí

Washington 16. februára (TASR) - Nič nepotvrdzuje, že by sa Rusko rozhodlo, ako naložiť s protisatelitnou zbraňou. Uviedol to v piatok americký prezident Joe Biden v reakcii na odtajnenie takejto ruskej bezpečnostnej hrozby. Tiež zdôraznil, že ľuďom bezprostredné nebezpečenstvo nehrozí. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Hovorca rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby vo štvrtok potvrdil, že Rusko vyvíja "znepokojujúcu" novú kozmickú protisatelitnú zbraň, ktorá však zatiaľ nie je funkčná a bezprostredne neohrozuje bezpečnosť na Zemi. Biden v piatok potvrdil, že nie sú k dispozícii dôkazy, že sa Rusko rozhodlo podniknúť akékoľvek kroky vo vesmíre.



Súčasné aktivity Ruska podľa Bidenových slov nenesú so sebou jadrovú hrozbu pre Američanov a ani pre ľudí v iných častiach sveta.



Na vážnu bezpečnostnú hrozbu z Ruska upozornil v stredu predseda spravodajského výboru Snemovne reprezentantov Michael Turner, ktorý vyzval administratívu amerického prezidenta Bidena, aby odtajnila získané informácie.



Kirby uviedol, že v čase, keď Turner "bohužiaľ" zverejnil svoje vyhlásenie, sa uskutočňoval proces preskúmania a odtajnenia informácií o ruskej spôsobilosti. "Veľmi starostlivo a uvážlivo sme zvažovali, čo sa rozhodneme odtajniť a zdieľať s verejnosťou," vysvetlil.



Moskva vo štvrtok obavy USA zľahčovala. Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov označil tvrdenia o novej ruskej vojenskej spôsobilosti za trik, ktorého cieľom je prinútiť Kongres USA, aby schválil balík pomoci pre Ukrajinu.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na bezpečnostnej konferencii v nemeckom Mníchove o tejto záležitosti hovoril s ministrami zahraničných vecí Indie a Číny Subrahmanjámom Džajšankarom a Wang Im. Blinken upozornil, že úsilie o dosiahnutie takýchto spôsobilostí by malo posudzované ako záležitosť vyvolávajúca znepokojenie.