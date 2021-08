Biden nepredĺži termín evakuácií, tvrdí zdroj z jeho administratívy

Washington 24. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa rozhodol v súlade s odporúčaniami svojho ministerstva obrany (Pentagón) nepredĺžiť termín ukončenia evakuácií z afganskej metropoly Kábul, ktorý je stanovený na 31. augusta. Informovali o tom agentúry AP a Reuters s odvolaním sa na vyjadrenie nemenovaného predstaviteľa Bidenovej administratívy oboznámeného so situáciou.



Pentagón ešte v pondelok odporučil Bidenovi evakuáciu ukončiť najneskôr 31. augusta z dôvodu potenciálnych bezpečnostných hrozieb voči americkým silám v Kábule, priblížil citovaný zdroj.



Iné členské krajiny G7, ako aj európski členovia Severoatlantickej aliancie už predtým vyzvali americkú armádu, aby v Kábule zotrvala dlhšie pre obavy, že v krajine zostane mnoho ľudí, ktorým hrozí prenasledovanie zo strany talibov.



Samotný Taliban prípadné predĺženie termínu tiež odmieta. Hovorca tohto fundamentalistického hnutia Suhajl Šáhín v rozhovore pre britskú televíziu Sky News povedal, že 31. august v tomto smere predstavuje pomyselnú "červenú čiaru", a teda neprekonateľnú hranicu.



"Ak USA alebo Británia budú chcieť viac času na evakuáciu, odpoveď znie: nie. Inak to bude mať následky... Vytvorí to medzi nami nedôveru," dodal hovorca Talibanu.



Bojovníci Talibanu 15. augusta ľahko obsadili afganské hlavné mesto Kábul a zosadili vládu, ktorú dve desaťročia vojensky podporovali Spojené štáty a Severoatlantická aliancia. Z Kábulu sa stále snažia dostať tisíce ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje odtiaľ svojich občanov aj ich miestnych spolupracovníkov.