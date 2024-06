Biden: Netanjahu môže z politických dôvodov odďaľovať prímerie v Gaze

Washington 4. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu môže odďaľovať ukončenie vojny v Pásme Gazy z politických dôvodov. Uviedol to prezident USA Joe Biden pre americký magazín Time v rozhovore, ktorý bol zverejnený v utorok. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.



"Ľudia majú všetky dôvody na to, aby vyvodili tento záver," odpovedal Biden na otázku, či Netanjahu zámerne naťahuje vojnu. Podľa amerického prezidenta tiež nie je isté, či sa izraelské sily dopustili v Pásme Gazy vojnových zločinov.



Rozhovor pre magazín Time poskytol Biden 28. mája, teda niekoľko dní pred tým, ako predložil plán na prímerie v Pásme Gazy. Izraelský premiér v súčasnosti zápasí s hlbokými politickými rozpormi na domácej scéne.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 na juh Izraela, pri ktorom zahynulo približne 1170 ľudí. Militanti zajali aj viac ako 250 rukojemníkov, z ktorých 120 zostáva v Pásme Gaze. Do tohto počtu je zahrnutých aj asi 40 osôb, ktoré sú podľa izraelskej armády mŕtve.



Odvetná izraelská ofenzíva v Pásme Gazy si podľa úradov riadených Hamasom vyžiadala už viac ako 36.000 mŕtvych.



Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že väčšina Izraelčanov podporuje vojnu proti hnutiu Hamas, no obviňujú Netanjahua zo zodpovednosti za zlyhanie pri útoku vlani v októbri a v prípade konania volieb by ho nevolili.



V uplynulom období sa v Izraeli konalo viacero protestov, na ktorých desaťtisíce ľudí požadujú od vlády, aby urobila viac pre návrat rukojemníkov a vyzývajú Netanjahua na rezignáciu.