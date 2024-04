Biden: Netanjahu nerobí dosť pre zvýšenie prísunu pomoci do Pásma Gazy

Washington 10. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nerobí dosť pre zvýšenie prísunu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, uviedol v stredu americký prezident Joe Biden. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP.



"Uvidíme, čo urobí, pokiaľ ide o plnenie záväzkov, ktoré mi dal," povedal Biden. Izraelského premiéra upozornil, že budúca podpora USA vo vojne proti palestínskemu hnutiu Hamas závisí od rýchleho zavedenia nových opatrení na ochranu civilistov a humanitárnych pracovníkov.



Hoci sa od minulotýždňového rozhovoru Bidena s Netanjahuom zvýšil tok nákladných vozidiel do Gazy, americký prezident povedal, že Izrael by mal otvoriť ďalší prístupový bod na severe pásma.



Biden predtým označil postup izraelského premiéra za chybný a vyzval jeho vládu, aby územie zaplavila pomocou. Biely dom po mesiacoch podpory vojny proti Hamasu zvýšil tlak na Izrael, aby dosiahol prímerie. Zaujal tvrdší postoj, ktorý narušil desaťročia trvajúce spojenectvo krajín a prehĺbil medzinárodnú izoláciu Izraela v súvislosti s ofenzívou v palestínskej enkláve.