Biden: Netanjahu robí v Pásme Gazy chybu

Washington 10. apríla (TASR) - Prezident USA Joe Biden povedal, že politika izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Pásme Gazy je "chybou", a vyzval Izrael na prímerie. Biden to uviedol v interview pre televíziu Univision odvysielanom v utorok. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Bidenove slová patrili k jeho najostrejšej kritike Netanjahua v období, keď silnie napätie v súvislosti s počtom civilných obetí izraelskej vojny proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas a so zúfalými podmienkami života v Pásme Gazy.



"Myslím si, že robí chybu. Nesúhlasím s jeho prístupom," povedal Biden pre americkú televíziu Univision vysielajúcu v španielčine, keď dostal otázku o Netanjahuovom prístupe k vojne.



Biden zopakoval, že izraelský útok dronu z minulého týždňa, pri ktorom zahynulo sedem humanitárnych pracovníkov z charity World Central Kitchen so sídlom v USA, bol "hanebný".



"Takže vyzývam Izraelčanov na prímerie, aby umožnili nasledujúcich šesť až osem týždňov úplný vstup potravín a liekov do Pásma Gazy," dodal Biden.



Tieto vyjadrenia o prímerí znamenajú posun oproti jeho predchádzajúcim komentárom.



Biden teda vystupňoval tlak na Izrael, aby vpustil viac pomoci do zdevastovaného Pásma Gazy. Dodal, že sa rozprával so Saudskou Arábiou, Jordánskom a Egyptom a tie sú "pripravené potraviny tam dodať".



"Nie sú žiadne výhovorky neposkytovať lieky a potraviny, ktoré tam ľudia tak potrebujú. Treba to urobiť hneď," povedal.



Bidenovo interview je dramatickým posunom v jeho izraelskej politike, odkedy smrť siedmich humanitárnych pracovníkov v Pásme Gazy vyvolala vo svete hnev.