Biden nevezme späť vyhlásenie o tom, že Putin nemôže ostať pri moci

Washington 29. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok uviedol, že nevezme späť svoje vyjadrenie o tom, že ruský prezident Vladimir Putin "nemôže ostať pri moci". Odôvodnil to tým, že opisoval len svoje vlastné pocity a naďalej trvá na tom, že nevyzýva na zmenu režimu v Moskve. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



"Chcem ujasniť, že som vtedy, a nerobím to ani teraz, nehovoril o zmene politiky. Vyjadroval som morálne pobúrenie, ktoré som pocítil voči tomuto mužovi. Za svoje osobné pocity sa neospravedlňujem," uviedol Biden.



Šéf Bieleho domu zároveň uviedol, že sa neobáva toho, že by jeho vyjadrenie prispelo k eskalácii napätia v súvislosti s vojnou na Ukrajine.



"Je to iba konštatovanie jednoduchého faktu, že takéto správanie je absolútne netolerovateľné," dodal Biden.



Poznámku o tom, že Putin nesmie ostať pri moci, Biden vyslovil na konci svojho prejavu počas víkendovej návštevy Varšavy. Bidenove slová podľa AP šokovali mnohých amerických spojencov v Európe. Francúzsky prezident Emanuel Macron napríklad povedal, že sám by takéto slová nepoužil.



Kremeľ v pondelok označil niektoré Bidenove vyhlásenia na adresu Putina za "alarmujúce" a uviedol, že Moskva bude "naďalej pozorne sledovať" vyjadrenia amerického prezidenta.