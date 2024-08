Biden: Nikto by nemal podkopávať snahy o prímerie v Pásme Gazy

Washington 17. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok vyhlásil, že žiadna zo strán Blízkeho východu by nemala podkopávať snahy o dosiahnutie dohody o prímerí v Pásme Gazy a prepustenie rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Hoci dosiahnutie dohody je podľa Bidena na dohľad, varoval, že proces sa "ešte zďaleka neskončil".



"Nikto v regióne Blízkeho východu by nemal uskutočňovať kroky, ktoré by podkopali tento proces," napísal Biden na sociálnej sieti. Neskôr novinárom povedal, že je optimistický, pokiaľ ide o vyhliadky na prímerie.



"Asi hodinu je to stále v hre. Som optimista. Zďaleka však nie je koniec," vyhlásil americký prezident v noci z piatka na sobotu. "Je tu ešte niekoľko problémov. Myslím však, že máme šancu," dodal bez uvedenia ďalších podrobností.



Na otázku, kedy sa začne platiť dohoda o prímerí, ak bude dosiahnutá, Biden odpovedal: "To sa ešte uvidí."



Izrael trvá na tom, že mier bude možný len vtedy, ak bude zničené palestínske militantné hnutie Hamas, zatiaľ čo Hamas vyhlásil, že akceptuje iba trvalé prímerie, nie dočasné.



Rokovania o prímerí v Dauhe boli v piatok prerušené a vyjednávači sa opäť stretnú budúci týždeň. Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ americkej vlády uviedol, že USA spolu so sprostredkovateľmi z Kataru a Egypta v piatok predložili premosťovací návrh, ktorý zmazáva takmer všetky rozdiely medzi jednotlivými stranami rokovania.



Biden pôvodne koncom mája predložil návrh trojfázovej mierovej dohody, no mediátori narazili na opakované prekážky.



Konflikt v Pásme Gazy sa začal 7. októbra minulého roka po bezprecedentných útokoch militantov na Izrael.