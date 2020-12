Biden: Nominanti Trumpa v Pentagóne nespolupracujú v prechodnom období

Wilmington 29. novembra (TASR) - Budúci prezident USA Joe Biden v pondelok vyhlásil, že nominanti Donalda Trumpa v Pentagóne nespolupracujú pri odovzdávaní informácií v prechodnom období, a varoval, že Spojené štáty preto čelia bezpečnostným rizikám. Uviedla to tlačová agentúra AFP.



Keď Bidena a novozvolenú viceprezidentku Kamalu Harrisovú poinformovali o situácii ich prechodné tímy pre národnú bezpečnosť, Biden oznámil, že politickí nominanti na ministerstve obrany a na Úrade pre riadenie a rozpočet (OMB) kladú jeho ľuďom "do cesty prekážky".



"Momentálne nedostávame od odchádzajúcej administratívy všetky potrebné informácie z kľúčových oblastí národnej bezpečnosti," povedal Biden po brífingu.



"Podľa môjho názoru to nie je nič iné ako nezodpovednosť," dodal.



Biden zdôraznil, že sa od odchádzajúcej administratívy snaží získať "jasný obraz" o počtoch a pozíciách amerických vojakov po celom svete.



"Potrebujeme mať úplný, jasný prehľad o prebiehajúcom plánovaní rozpočtu na ministerstve obrany a v ďalších úradoch, aby sme sa vyhli zmätkom, ktoré by sa mohli pokúsiť zneužiť naši nepriatelia," vysvetlil Biden.



Trump odmieta uznať porážku v prezidentských voľbách z 3. novembra, v ktorých Biden zvíťazil približne o sedem miliónov hlasov a v Zbore voliteľov pomerom 306 hlasov k 232. Prezident bez predloženia dôkazov tvrdí, že vo voľbách došlo k rozsiahlym podvodom.



Trumpova administratíva vyvolala obavy, keď po voľbách pozmenila vedenie v Pentagóne, pričom odvolaný bol aj minister obrany Mark Esper, ktorý sa tento rok už skôr dištancoval od prezidentovho použitia sily voči neozbrojeným demonštrantom proti rasizmu.



Nový úradujúci Trumpov minister obrany Chris Miller vyhlásil, že odchádzajúca administratíva sa s Bidenovými ľuďmi dohodla na prerušení brífingov počas sviatočného obdobia, ale Bidenov tím uviedol, že to nie je pravda.