Biden nominoval do funkcie ministra dopravy Petea Buttigiegea

Wilmington 16. decembra (TASR) - Novozvolený prezident USA Joe Biden v stredu nominoval do funkcie ministra dopravy Petea Buttigiegea, svojho niekdajšieho súpera v súboji o prezidentskú kandidatúru Demokratickej strany. Informovala o tom agentúra AFP.



Ak jeho nomináciu potvrdí americký Senát, Buttigieg by sa tak stal prvým členom vlády USA, ktorý sa otvorene hlási k homosexualite, ako aj jedným z najmladších vládnych predstaviteľov vôbec.



Biden počas virtuálneho oznámenia svojho nominanta označil za "lídra novej generácie", ktorý podľa neho svoje kritické myslenie a zručnosti zúročí pri obnovovaní americkej infraštruktúry.



"Toto je moment nesmiernych príležitostí - na vytvorenie pracovných pozícii, na boj s klimatickou zmenou, na slušnosť a spravodlivosť pre všetkých," napísal Buttigieg na Twitteri.



Novozvolený prezident tiež svoj nastávajúci kabinet označil za "priekopníkov" a "lámačov bariér". Biden tiež reportérom v meste Wilmington vo svojom domovskom štáte Delaware povedal, že jeho vláda bude odzrkadľovať americkú spoločnosť viac ako ktorákoľvek iná vláda v histórii USA.



Do svojho rôznorodého kabinetu už nominoval viacero nebelošských kandidátov - počnúc novozvolenou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, ktorá sa stane prvou ženou, prvou Afroameričankou ako aj prvou ženou ázijského pôvodu v tejto funkcii.



Biden tiež napríklad prednedávnom nominoval do funkcie historicky prvého ministra obrany tmavej pleti Lloyda Austina, ako aj prvého Latinoameričana do funkcie ministra pre vnútornú bezpečnosť Alejandra Mayorkasa.



Informáciou o nominácii Buttigiegea len deň dozadu zverejnilo viacero amerických médií, vrátane spravodajskej stanice CNN a agentúry Reuters. Tímy Bidena ani Buttigiega to však vtedy nekomentovali.



Tridsaťosemročný Buttigieg je bývalý starosta mesta South Bend v štáte Indiana, slúžil však aj ako spravodajský dôstojník amerického námorníctva v Afganistane. Zo súboja o prezidentskú kandidatúru Demokratickej strany odstúpil ešte v marci práve v Bidenov prospech.



Ešte minulý týždeň americké médiá písali o tom, že Biden zvažuje vymenovať Buttigiega do dôležitej diplomatickej funkcie - pravdepodobne na post veľvyslanca USA v Číne.



Podľa CNN bolo jeho meno skloňované aj pri viacerých ďalších funkciách - najmä veľvyslanca USA pri OSN či ministra obchodu.



Buttigieg zatiaľ nikdy nezastával funkciu na celoštátnej úrovni, ale napriek tomu sa vypracoval na rešpektovaného hráča na politickej scéne: napríklad v primárkach v štáte Iowa tesne zvíťazil nad protikandidátom Berniem Sandersom.