Biden nominoval na post veľvyslanca v Česku podnikateľa Bijana Sabeta

Washington 4. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden nominoval v stredu na post veľvyslanca USA v Českej republike amerického investora a podnikateľa Bijana Sabeta. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia zverejneného na oficiálnej webovej stránke Bieleho domu.



"Som neuveriteľne poctený a vďačný za to, že ma prezident Biden nominoval ako amerického veľvyslanca v Českej republike," reagoval Sabet na sociálnej sieti Twitter.



"Sme potešení, že prezident Biden oznámil zámer nominovať Bijana Sabeta ako veľvyslanca v Českej republike. Demonštruje to silné priateľstvo medzi USA a Českou republikou," uviedlo na Twitteri americké veľvyslanectvo v Prahe s tým, že nomináciu musí ešte schváliť Senát amerického Kongresu.



Biely dom okrem toho zverejnil aj mená nominantov na post amerického veľvyslanca v Rwande a Turkmenistane.



Bijan Sabet je spoluzakladateľom spoločnosti Spark Capital, ktorá sa špecializuje na oblasť rizikového kapitálu. Sabet sa tak počas svojej kariéry zameriaval na pomoc podnikateľom v oblasti technológií, ktorým pomáhal pri budovaní medzinárodných spoločností. Pred založením Spark Capital v roku 2005 pracoval Sabet ako vedúci pracovník v niekoľkých technologických startupoch v Silicon Valley, uvádza Biely dom vo vyhlásení.



Posledným americkým veľvyslancom v Česku bol Stephen King, ktorého na tento post nominoval niekdajší americký prezident Donald Trump. King bol do funkcie českého veľvyslanca vymenovaný 18. októbra 2017 a jeho diplomatická misia sa skončila 20. januára 2021, uvádza sa na webe americké veľvyslanectva v Prahe.