Biden nominoval na post veľvyslankyne v Rakúsku Victoriu Kennedyovú

Washington 22. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden nominoval Victoriu Kennedyovú, vdovu po zosnulom senátorovi Tedovi Kennedym, na post veľvyslankyne USA v Rakúsku. Oznámil to v stredu Biely dom, z ktorého vyhlásenia citovala tlačová agentúra AFP.



Kennedyová (67), ktorej manžel bol členom politickej dynastie Kennedyovcov zahŕňajúcej i bývalého amerického prezidenta Johna Kennedyho, je obhajkyňou zbraňovej kontroly (vládnej regulácie vlastníctva a používania strelných zbraní) a zamestnankyňou medzinárodnej právnickej firmy Greenberg Traurig.



Kennedyová je takisto spoluzakladateľkou a riaditeľkou nestrannej neziskovej organizácie Edward M. Kennedy Institute for the United States Senate, ktorá sa venuje vzdelávaniu verejnosti o americkom Senáte.



Kennedyová, ktorá je libanonského pôvodu, bola dlhoročnou členkou predstavenstva neziskovej organizácie Brady Campaign zaoberajúcej sa prevenciou násilia páchaného prostredníctvom strelných zbraní.



Ted (Edward) Kennedy zomrel v roku 2009 vo veku 77 rokov. Bol mladším bratom prezidenta Johna Kennedyho a senátora Roberta Kennedyho, ktorých oboch zavraždili v 60. rokoch. Po boku Bidena desaťročia pôsobil v Senáte, hornej komore Kongresu Spojených štátov.



Victoria Kennedyová by v prípade schválenia vystriedala na diplomatickom poste vo Viedni veľvyslanca Trevora Trainu, ktorý túto funkciu vykonával od roku 2018 do 20. januára tohto roku. Post amerického veľvyslanca v Rakúsku je odvtedy neobsadený.



Budova veľvyslanectva USA v Rakúsku sa od roku 1947 nachádza na ulici Boltzmanngasse v 9. viedenskom obvode Alsergrund.



Biely dom zároveň oznámil, že Biden nominoval na post amerického veľvyslanca v Slovinsku právničku Jamie Harpootlianovú a politického fundraisera, podnikateľa, advokáta a poradcu riaditeľa telekomunikačného konglomerátu Comcast Davida Cohena na post ambasádora Spojených štátov v Kanade.