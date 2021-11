Biden: Nový variant omikron nie je dôvodom na paniku

Washington 29. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok uviedol, že v súvislosti so šírením nového variantu koronavírusu omikron neočakáva zavedenie ďalších cestovných obmedzení okrem tých, ktoré od tohto týždňa platia pre osem afrických krajín. Informovala o tom agentúra AFP.



"Úroveň šírenia (vírusu) má vplyv na to, či sú alebo nie sú potrebné nejaké cestovné obmedzenia. V tomto momente to ale neočakávam," povedal Biden. Nový variant omikron je "dôvodom na obavy, ale nie je dôvodom na paniku", uviedol v televíznom prejave z Bieleho domu.



"Dnes máme viac prostriedkov na boj proti tomuto variantu, než sme mali kedykoľvek predtým," uviedol prezident. "Budeme proti tomuto variantu bojovať vedeckými a odbornými opatreniami a rýchlosťou, a nie chaosom a zmätkom," zdôraznil.



Prisľúbil tiež "detailnú stratégiu" boja proti covidu počas zimného obdobia, avšak zároveň naznačil, že na Američanov tento raz nedoľahnú prísne opatrenia, ako napríklad lockdown. Voči nákaze je totiž podľa jeho slov nutné bojovať "nie uzáverami či lockdownami, ale s rozsiahlejšou vakcináciou, posilňujúcimi dávkami a testovaním". Čo sa týka letov v rámci USA, Biden nateraz nevidí potrebu zavádzať povinné testovanie či očkovanie proti covidu.



Spojené štáty od tohto týždňa neumožňujú vstup do krajiny väčšine cestujúcim z ôsmich juhoafrických krajín - Botswany, Eswatini (bývalé Svazijsko), JAR, Lesotha, Malawi, Mozambiku, Namíbie a Zimbabwe. Z týchto krajín môžu pricestovať iba občania USA a obyvatelia s trvalým pobytom v USA.



Biden dodal, že popredný odborník na infekčné choroby Anthony Fauci, ktorý je poradcom americkej vlády pre COVID-19, vychádza z toho, že súčasné vakcíny, ako aj ich posilňujúce dávky budú i naďalej poskytovať ochranu pred nákazou.



Prezident vo svojom prejave apeloval na približne 80 miliónov neočkovaných Američanov vo veku od piatich rokov, aby sa dali zaočkovať. Vyjadril tiež podporu očkovaniu treťou dávkou po pol roku od absolvovania kompletného očkovania. Ľuďom tiež odporučil nosiť rúška vo všetkých vnútorných verejných priestoroch.