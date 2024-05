Biden o protestoch: USA nie sú autoritárske, ale poriadok musí byť

Washington 2. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok prelomil mlčanie o propalestínskych protestoch na univerzitách a vyhlásil, že Spojené štáty nie sú autoritárskou krajinou, no je potrebné zaistiť poriadok. Zdôraznil, že na univerzitných kampusoch nie je miesto pre antisemitizmus. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Biden zároveň poukázal na to, že je potrebné zachovať rovnováhu medzi právom na pokojný protest a potrebou zabrániť násiliu.



Amerického prezidenta v ostatných dňoch kritizovali zo všetkých strán politického spektra za protesty na univerzitách, z ktorých niektoré rozohnala polícia a zadržala desiatky ľudí. Podľa republikánov je Biden nedostatočne dôrazný voči antisemitským sentimentom na protestoch. Mnohí demokrati sú zase proti jeho silnej podpore izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy.



"V žiadnom kampuse, nikde v Amerike by nemalo byť miesto pre antisemitizmus alebo pre hrozby a násilie voči židovským študentom," uviedol vo štvrtok Biden.



"Neexistuje miesto pre nenávistné prejavy alebo násilie žiadneho druhu, či už ide o antisemitizmus, islamofóbiu alebo diskrimináciu proti americkým Arabom či americkým Palestínčanom. Je to jednoducho zlé," vyhlásil šéf Bieleho domu.



Podľa prezidenta by tiež nemalo byť dovolené, aby protesty narúšali prednášky alebo skúšky tisícom študentov.



Biden sa takto vyjadril po tom, čo izraelský prezident Jicchak Herzog vo štvrtok kritizoval protesty na amerických univerzitách za to, že sú podľa neho poznačené nenávisťou a antisemitizmom.



Šéf Bieleho domu po svojom prejave v odpovediach na otázky novinárov povedal, že protesty nezmenia jeho politiku podpory Izraela. Rovnako odpovedal "nie" aj na otázku, či by americká Národná garda mala zasiahnuť a ukončiť demonštrácie.