Biden o Putinovi: Je to bystrý, tvrdý a dôstojný protivník

Brusel 14. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden naznačil svoje odhodlanie zaujať pevný postoj na stredajšom stretnutí so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Sľúbil, že vytýči "červené čiary". Podľa agentúry AFP sa takto vyjadril po skončení pondelňajšieho summitu šéfov štátov a vlád NATO v Bruseli.



Biden uznal, že v stredu bude vo švajčiarskej Ženeve čeliť ťažkému súperovi. "Je bystrý, je tvrdý a zistil som, že je, ako sa hovorí, dôstojným protivníkom," povedal na adresu Putina. "Nehľadám konflikt s Ruskom, ale budeme reagovať, ak bude Rusko pokračovať v škodlivých činnostiach," uviedol. Zdôraznil, že v otázkach, na ktorých sa Washington a Moskva nedohodnú, "vyjasní, aké sú červené čiary". Jednou z nich je "zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny".



Biden sľúbil, že čeliac "agresívnym akciám" Ruska "uvedieme Ukrajinu do pozície, v ktorej si bude môcť udržať svoju fyzickú bezpečnosť".



V súvislosti s tlakom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Biden presadil prijatie Ukrajiny do NATO, americký prezident uviedol, že je to naďalej podmienené prijatím demokratických reforiem a bojom proti korupcii na Ukrajine.