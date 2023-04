Biden o svojej kandidatúre vo voľbách: Čoskoro poviem viac

Washington 25. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok novinárom povedal, že plánuje znovu kandidovať v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Spravil tak v čase, keď sa očakáva, že svoju kandidatúru formálne oznámi, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Povedal som vám, plánujem kandidovať. Dám naozaj čoskoro vedieť," povedal Biden novinárov v Bielom dome.



Viacerá americké médiá pritom s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedli, že Biden v utorok oficiálne oznámi svoju kandidatúru prostredníctvom videopríhovoru. Biely dom ani Demokratická strana to však nepotvrdili.



V utorok ubehnú presne štyri roky odvtedy, čo Biden oznámil svoju kandidatúru v prezidentských voľbách v roku 2020, v ktorých porazil niekdajšieho prezidenta Donalda Trumpa. Aj vtedy svoju kandidatúru oznámil prostredníctvom videa.



Svoju kandidatúru už oznámil aj Trump, ktorý je favoritom na to, aby sa stal nominantom Republikánskej strany. Trump bol pritom ako vôbec prvý bývalý americký prezident obžalovaný z trestného činu a čelí aj iným obvineniam.



Biden má ako súčasný držiteľ úradu oproti Trumpovi výhodu. Trump bol totiž prvým úradujúcim prezidentom za približne 30 rokov, ktorý nebol znovuzvolený. Bidenovi hrá do karát tiež ekonomické oživenie, ktoré nastalo po pandémii, píše sa AFP.



Bidenovu kandidatúru však komplikuje jeho vek, upozorňuje AFP. V prípade znovuzvolenia by totiž mal v čase začiatku svojho druhého funkčného obdobia 82 rokov a na jeho konci 86. Už teraz je pritom vo veku 80 rokov najstarším mužom sediacim v Oválnej pracovni.



Podľa prieskumu americkej spravodajskej televízie NBC si 70 percent Američanov vrátane 51 percent demokratov myslí, že Biden by nemal znovu kandidovať. Približne 40 percent opýtaných pritom ako hlavný dôvod uviedlo jeho vek a ďalších 21 percent uviedlo vek ako jeden z menej dôležitých dôvodov.



Podľa oficiálnych tohtoročných zdravotných záznamov je Biden v dobrej fyzickej kondícii.