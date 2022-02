Biden o vodcovi IS: Odstránili sme najväčšiu teroristickú hrozbu sveta

Prečítajte si aj: Americkí vojaci zabili v Sýrii vodcu Islamského štátu, oznámil Biden



Washington 3. februára (TASR) - Spojené štáty odstránili najväčšiu teroristickú hrozbu sveta. Týmito slovami opísal vo štvrtok americký prezident Joe Biden zabitie vodcu militantnej organizácie Islamský štát (IS) abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího. TASR o tom informovala na základe tlačového brífingu, ktorý Biely dom prenášal naživo na svojich internetových stránkach.vyhlásil Biden a dodal, že vďaka akcii užŠéf militantnej organizácie IS zahynul počas operácie amerických špeciálnych síl v noci na štvrtok. Prezident USA spresnil, že Kurajší zomrel po tom, ako sám odpálil výbušninu.spresnil Biden.Kurajší viedol IS od smrti predchádzajúceho vodcu abú Bakra Baghdádího v roku 2019. Ten tiež spáchal samovraždu, keď hrozilo, že padne do rúk amerických vojakov.