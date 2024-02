Biden obhajoval svoju pamäť a spôsobilosť zastávať funkciu prezidenta

Washington 9. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa ohradil voči tvrdeniam, že má problém s pamäťou, a odmietol aj obavy amerických občanov, ktoré sa týkajú jeho veku a schopnosti zastávať prezidentský úrad.



Ako informovala televízia CNN, Biden dal v noci na piatok (SEČ) zvolať do Bieleho domu brífing, aby komentoval správu osobitného vyšetrovateľa Roberta Hura, ktorý v jeho prípade preveroval podozrenie z nenáležitého zaobchádzania s prísne tajnými dokumentmi.



Biden pred novinármi netajil rozhorčenie nad tým, že podľa Hura si nepamätá dátum smrti svojho syna, pričom sa pozastavil aj nad tým, že sa ho na to vyšetrovateľ vôbec opovážil spýtať.



Podľa CNN sa Biden ohradil aj proti Hurovmu vysvetleniu, prečo nebude v kauze obvinený: Hur totiž konštatoval, že porota by mohla prezidenta primárne vnímať ako "starého muža so zlou pamäťou, ktorý to myslí dobre".



Biden to na brífingu komentoval: "Myslím to dobre. A som starší muž. A viem, čo robím. Bol som prezidentom - postavil som túto krajinu na nohy. Nepotrebujem jeho odporúčanie."



Odmietol aj prípadné obavy amerických voličov zo svojho pokročilého veku a na naliehanie novinára reagoval, že voliči by si mali urobiť vlastný úsudok na základe výsledkov, ktoré dosiahol ako prezident USA. Dodal, že sa považuje za najkvalifikovanejšieho človeka na dokončenie práce, ktorú začal.



Napriek emotívnej kritike Biden vyjadril spokojnosť s tým, že Hur dospel k záveru, že v tejto kauze nevznesie žiadne obvinenia. Spresnil, že prevzal zodpovednosť za to, že "nevidel presne", čo jeho zamestnanci robia.



Dodal, že počas vyšetrovania sa nesnažil o žiadne prieťahy a spolupracoval s vyšetrovateľmi. Ako zdôraznil, v októbri bol na päťhodinovom výsluchu, "hoci na Izrael práve zaútočil Hamas", palestínske radikálne hnutie.



CNN si vo svojom spravodajstve všimla, že niekoľko minút po tom, čo Biden obhajoval svoju pamäť, omylom označil egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího za prezidenta Mexika. Došlo k tomu, keď odpovedal na otázky novinárov o rokovaniach o izraelských rukojemníkoch a humanitárnej pomoci v palestínskom Pásme Gazy.