Biden obnovil zákaz cestovania z väčšiny Európy

Washington 26. januára (TASR) - Prezident USA Joe Biden v pondelok podpísal nariadenie, ktorým sa opäť zavádza zákaz vstupu do krajiny pre takmer všetkých neamerických občanov, ktorí boli v posledných 14 dňoch v Brazílii, Írsku, Spojenom kráľovstve alebo niektorej z 26 krajín schengenského priestoru. Dôvodom je snaha zabrániť šíreniu koronavírusu. Nové opatrenia nadobúdajú platnosť v utorok.



Na tento zoznam pribudla aj Juhoafrická republika. Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová toto rozšírenie zoznamu vysvetlila obavami z variantu koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý sa rozšíril z územia JAR.



Agentúra AP dodala, že v USA tento variant koronavírus nového typu, na rozdiel od napríklad tzv. britského variantu, zatiaľ nepotvrdili.



Americký expert na infekčné choroby Dr. Anthony Fauci označil Bidenovo rozhodnutie obnoviť cestovné obmedzenia a pridať na zoznam krajín aj Južnú Afriku za "obozretné".



"Máme obavy z mutácie, ktorá je v Južnej Afrike," povedal Fauci v relácii This Morning televízie CBS. Na margo tohto variantu sa Fauci vyjadril, že "je to iné a hrozivejšie" ako britský variant.



Fauci tiež vyhlásil, že vakcíny proti chorobe COVID-19, ktorými sa v USA očkuje, sú stále považované za účinné proti obom variantom SARS-CoV-2 - britskému aj juhoafrickému. Upozornil však aj na riziko objavenia sa nových variantov koronavírusu, pričom uviedol, že vedci pracujú na prípadnom prispôsobení vakcín.



Biden podpísaním príslušných dekrétov zrušil nariadenie svojho predchodcu Donalda Trumpa, ktorý v posledných dňoch v úrade rozhodol o zmiernení týchto cestovných obmedzení od utorka 26. januára.



Správu o Bidenovom zámere priniesla v nedeľu ako prvá agentúra Reuters. Tá pripomenula, že zákaz vstupu väčšiny návštevníkov z Európy je v USA v platnosti od polovice marca, keď Trump podpísal príslušné vyhlásenia. Zákaz vstupu z Brazílie platí od mája.



Od utorka 26. januára tiež vstúpi do platnosti Bidenovo nariadenie, podľa ktorého ľudia prichádzajúci do USA zo zahraničia leteckou dopravou budú musieť absolvovať karanténu. Všetci cestujúci vo veku dva a viac rokov sa tiež budú musieť preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako tri dni alebo potvrdením, že sa vyliečili z tohto ochorenia.



Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) spresnilo, že domáca karanténa bude trvať sedem dní od príchodu do USA, pričom cestujúcim budú odporúčať, aby podstúpili nový test tri až päť dní po príchode.



CDC v nedeľu oznámilo, že nebude vydávať dočasné výnimky pre letecké spoločnosti, ktoré o to žiadali pre cestujúcich z krajín s obmedzenými kapacitami testovania, uviedla televízia NBC News.