Biden obvinil Rusko z pokusov narušiť voľby do Kongresu na rok 2022

Washington 28. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok kritizoval Rusko, že sa šírením "dezinformácií" snaží narušiť voľby v amerického Kongresu, ktorú sa budú konať v roku 2022.



V prejave počas návštevy úradu riaditeľstva pre národné spravodajské služby neďaleko Washingtonu označil Biden tento stav za "zjavné porušenie našej zvrchovanosti".



Vo voľbách, ktoré sa v USA budú konať v jeseni roku 2022, sa bude rozhodovať o rozdelení všetkých postov v Snemovni reprezentantov a jednej tretine kresiel v Senáte.



Biden vo svojom príhovore hovoril aj o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý podľa neho má "reálny problém, (lebo) vedie ekonomiku, ktorá má jadrové zbrane a ropné vrty, ale nič iné".



Podľa Bidena má Rusko kvôli obmedzenej povahe svojej ekonomiky problémy, a "to zväčšuje ohrozenie zo strany Moskvy". Dodal, že Putin vie, že "je v ťažkej situácii, a to ho robí ešte nebezpečnejším".



Prezident USA vo svojom príhovore vyslovil aj názor, že americké spravodajské služby fungujú lepšie ako ruské a že "Rusko o tom vie".



"Ako všetci viete, nedávno som mal stretnutie s (ruským prezidentom) Vladimirom Putinom. (...) Vie, že ste lepší ako jeho vlastný tím, a to ho veľmi znepokojuje," uviedol americký prezident na adresu amerických spravodajských služieb.



Súčasne však vyjadril znepokojenie nad zintenzívnením počítačových útokov, a to aj prostredníctvom ransomvérov, ktorých úlohou je "uniesť" dáta napadnutého subjektu a požadovať za ne výkupné.



"Ak sa ocitneme vo vojne, v skutočnej vojne s ďalšou veľmocou, bude to kvôli kybernetickému útoku," varoval Biden.



USA v marci obvinili Čínu z masívneho kybernetického útoku na poštový server Microsoft Exchange. Biely dom tiež opakovane vyzýval Rusko, aby zakročilo proti útokom ransomvérom uskutočňovaným z ruského územia.