Biden obvinil Trumpa zo šírenia lží ohľadom pomoci počas hurikánov

Washington 9. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu obvinil exprezidenta Donalda Trumpa zo šírenia dezinformácií a klamstiev o federálnych opatreniach a finančnej pomoci v súvislosti s hurikánmi Helene a Milton. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



"Došlo k bezohľadnému, nezodpovednému a neustálemu šíreniu dezinformácií a otvorených klamstiev," uviedol Biden na tlačovej konferencii v Bielom dome. "Tento príval lží šíri bývalý prezident Donald Trump," vyhlásil.



Trump spolu s ďalšími predstaviteľmi a priaznivcami podľa AFP šírili nepravdivé tvrdenia a konšpiračné teórie. Boli cielené najmä na federálnu agentúru pre mimoriadne situácie (FEMA), ktorá pomáha zasiahnutým štátom zvládnuť prírodné katastrofy.



Trump a jeho Republikánska strana obvinili administratívu prezidenta Joea Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisovej zo sprenevery finančných prostriedkov FEMA pre migrantov. Toto tvrdenie bolo opakovane vyvrátené. Demokratka Harrisová je Trumpova súperka v novembrových prezidentských voľbách.



Biden na tlačovej konferencii opätovne vyzval, aby prevádzky umelo nezvyšovali ceny svojich produktov a služieb v súvislosti s blížiacim sa hurikánom Milton, ktorý onedlho zasiahne Floridu. Ľudia by si tak mohli bez výrazného preplatenia zadovážiť pohonné hmoty, letenky a ostatné potrebné veci. Uviedol, že jeho administratíva bude v tejto súvislosti vyvíjať tlak na jednotlivé spoločnosti.



Podľa amerických úradov by Milton mohol byť najsilnejšou búrkou aká zasiahla Floridu za uplynulých sto rokov. Úrady vyzvali na evakuáciu viac než milión ľudí. Hurikán by mal podľa predpovedí zasiahnuť pevninu v noci na štvrtok miestneho času.